Scarlett Johansson está em novo projeto ‘ultrassecreto’ da Marvel

Scarlett Johansson está se reunindo com a Marvel para um “projeto secreto”. A revelação foi feita por Kevin Feige, o presidente da Marvel Studios, nesta quinta-feira, 18.

Segundo o Deadline, o produtor cinematográfico homenageou a atriz durante a 35.ª entrega do American Cinematheque Award. Além disso, ele afirmou que vai se reunir com ela para um “projeto ultrassecreto da Marvel Studios” que não tem nada a ver com a Viúva Negra ou a personagem Natasha Romanoff.

“Scarlett emprestou seu talento e poder de estrela para o universo cinematográfico da Marvel por mais de uma década. Por ela ter escolhido desempenhar um papel fundamental nisso por tantos anos, sou extremamente grato”, iniciou.

“Trabalhar com [ela] foi realmente uma das colaborações mais memoráveis e gratificantes da minha carreira,” disse em homenagem à atriz. Por conta da discrição de Feige, ainda não é claro sobre o que se trata o novo projeto, ou sobre o papel que Johansson desempenhará nele.

Ainda segundo o Deadline, o presidente da Marvel Studios e os outros participantes do evento não tocaram na ação judicial movida por Johansson contra a Disney, que veio à tona no último mês de julho.

Na ocasião, a atriz indicada ao Oscar defendeu que a empresa havia violado o seu contrato ao lançar o filme nos cinemas e em sua própria plataforma de streaming ao mesmo tempo, o que teria reduzido significativamente o valor que a artista receberia com base nas bilheterias.

Estadão Conteúdo