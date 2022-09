Ruivinha e Bruno pensam em desistir de A Fazenda 14, e Lucas ganha carro

A influenciadora disse durante a madrugada desta sexta (16) que não estava dando o seu melhor e que talvez o melhor fosse ir embora

Depois de Tiago Ramos dizer que pensava em desistir do confinamento de A Fazenda 14 (Record), a mais nova tentativa de abandonar o jogo pertence a Ruivinha de Marte. A influenciadora disse durante a madrugada desta sexta (16) que não estava dando o seu melhor e que talvez o melhor fosse ir embora.



Ela teve de ser consolada por Ingrid, Deborah e Pétala. Segundo Ruivinha, o fato de ser tudo novo faz com que ela trave, se sinta inútil e não entregue tudo. A peoa chorou e disse que a família depende dela.



O jornalista Bruno Tálamo foi acusado de ser fofoqueiro e de passar informações ao “grupo de Deolane” e foi aos prantos. Ele também cogitou deixar a atração. “Eu sei que se eu sair serei fracassado, mas tem minha mulher e minha mãe que vão me abraçar”.



Mas claro que uma boa treta não poderia faltar. E ela teve como protagonistas Tati, Pétala e Deborah. A cantora chamou Pétala de sonsa, e em resposta ouviu que ela “tinha medo da Deolane”. Na sequência, Deborah interveio e pediu para que Pétala tivesse personalidade e não fosse a sombra da Deolane.



A madrugada também teve carrão. Lucas venceu uma prova e acabou levando o prêmio. Mas outros participantes ganharam dinheiro. A mais sortuda foi Moranguinho que embolsou R$ 15 mil.