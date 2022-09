Pobre Kerline leva uma de Shay: “Não quero sua ajuda”

Ex-BBB aconselhou Shay e Deborah a não ficarem discutindo

Meu Deus, todo reality Kerline vai passar por isso? A pobre moça já deve estar cansada de ser tão injustiçada. A coitada ontem (15), foi tentar ajudar Shay e Deborah e recebeu as patadas do ex-participante do ‘Casamento às Cegas’. O moreno contou que não quer a ajuda de Kerline, especialmente por ser ela.

Kerline tenta dar uma "ajuda" ao dizer que ele tem que olhar as coisas que fala, mas o Shay diz que nunca precisou de ajuda de ninguém, e nunca vai precisar, principalmente da dela.#AFazenda14pic.twitter.com/SKwqP7pwsI — Ⳏortal tudo em foco (@tudoemfocoo) September 16, 2022

“Não sei como eu posso te ajudar”, iniciou ela. A coitada mal molhou o bico e Shay já desceu com três pedras na mão, dizendo que seria fácil, afinal ela não estava envolvida no assunto.

“Não me ajude, não pegue no meu pé, não quero sua ajuda. Quando uma pessoa vem me agredir eu vou me defender, aquilo não foi sobre você, você não está na situação, nunca pedi ajuda de ninguém, especialmente de você”, declarou Shay.