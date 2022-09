Com clipe gravado na Ceilândia, Clara Lima lança single ‘Favela’

Na letra, Clara reflete sobre a rotina da vida nas comunidades do país

A rapper Clara Lima lançou, na última quarta-feira (14), a faixa “Favela”. Com produção musical de Go Dassisti, a música vem acompanhada de videoclipe, que foi gravado na Ceilândia.

Assista à ‘Favela’:

Na canção, Clara faz referências às vivências do dia a dia nas comunidades do Brasil. “É uma música que escrevi faz um tempo, mas que continua bastante atual em relação ao que eu e muitos brasileiros vivem”, diz a rapper.

“De onde eu venho

É o funk que toca nas caixa

Golzinho na rua

Rodinha na praça

Família grande e complicada

Mas amor e união nunca faltou em casa.”

Com produção da Mirante Filmes, o audiovisual foi gravado com a participação da rapper Fugazzi, cria da CEI. “Sonho mais que realizado, foi um dia muito importante pra mim. Quem diria que um dia estaria ao lado da mulher que me inspirou a fazer rap”, escreveu a jovem MC nas redes sociais.

Ceilândia é considerada um dos principais polos culturais da capital do país, onde surgiram grandes nomes do rap nacional, como Viela 17, Hungria Hip Hop, entre outros. “Foi uma das gravações de clipe que mais me tocou. Pude contar um pouco da minha trajetória para várias meninas que têm histórias parecidas com a minha e também enxergam no rap uma chance para mudar de vida”, destaca Clara.

O single dá sequência a série de lançamentos mensais da rapper em 2022. Anteriormente, a cantora lançou os singles “Pega a Visão, faixa com produção de Paiva, “Beira do Mar”, com produção de Rizzi Get Busy e “Mesmo que Demore”, com produção de Teo Guedx.