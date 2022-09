‘Dona do Rolê’: Saulo de Tarso e Tília se unem em single envolvente

Faixa faz parte de nova fase da carreira do artista, misturando elementos do trap com a música pop

O cantor e compositor Saulo de Tarso lança, nesta sexta-feira (16), música “Dona do Rolê”. A faixa conta com a participação de Tília, nome da nova geração da música pop no Brasil, e produção musical da dupla CMK Beats. O clipe vai ao ar às 11h. Assista:

“Dona do Rolê” é uma faixa autoral de Saulo, escrita em parceria com a compositora Juliah, e simboliza um novo passo na carreira do artista, mesclando elementos do trap, agora, com a música pop. Anteriormente, Saulo ganhou projeção nacional realizando mashups no YouTube, ao lado de Anna Brito. O projeto superou a marca de 60 milhões de visualizações na plataforma.

“Me considero um cara muito feliz. Estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida, quando digo isso é porque tudo o que estou fazendo está exatamente como eu queria fazer. A música e o jeito de cantar estão exatamente como imaginei”, destaca o cantor que, em agosto, lançou a música “Queimar Você”, com participação da rapper NaBrisa.

A nova aposta do pop nacional, Tília, chega à música se mostrando como a verdadeira Dona do Rolê. “Sempre que eu chego, eu paro a pista, amor/ Me chamam de Dona do Rolê”, canta a artista, que hoje está em turnê pelo Brasil e conta com mais de 4 milhões de reproduções em seu mais recente álbum, intitulado “2003”.

Sobre Saulo de Tarso

Nascido em Cruzeiro (SP), Saulo de Tarso é cantor e compositor de berço. Agora, em carreira solo, o artista continua conquistando espaço e fãs por onde passa. Em 2019, participou e se consagrou como o grande vencedor do reality show “O Próximo Nº 1” durante o VillaMix Festival, em Goiânia (GO), onde se apresentou ao vivo com Luan Santana. Após inovar com proposta musical que mistura trap com sertanejo, Saulo inicia nova fase de lançamentos autorais apostando em uma mistura com o universo pop.