Ronaldo Fenômeno anuncia o “Papo de Fã”, novo programa em seu canal

Galvão, Kaká e outros amigos de Fenômeno contam histórias inéditas em novo programa da Ronaldo TV

A Ronaldo TV, canal multiplataforma do ex-jogador, anuncia seu novo programa: Papo de Fã, comandado pelos jornalistas esportivos Mauro Beting e Bibi Molina. Entre os convidados do programa, que tem estreia prevista para outubro, estão: Galvão Bueno, Kaká, Andrés Sanchez, Celina Locks, Felipe Andreoli e Ninext. Em um bate-papo descontraído comandado pelos hosts do programa, eles abrem o coração e soltam a voz – literalmente – para contar dezenas de histórias inéditas do pentacampeão mundial, incluindo bastidores dos seus anos no Corinthians e na Seleção Brasileira.

As intimidades do Fenômeno também não ficaram de fora, especialmente da vida com Celina, com quem se casa esta semana. “Nos conhecemos numa festa e nos encontramos algumas outras vezes em compromissos com amigos em comum, até que um dia ele virou pra mim e disse: ‘em dois meses você vai se apaixonar por mim’, e eu ri, né?”, relembra Celina Locks. “Algum tempo depois, em uma viagem entre amigos, a gente ficou. E posso dizer que realmente aconteceu, em pouco tempo a gente se apaixonou”.

O Papo de Fã faz parte de um programa de incentivo a creators e podcasts do YouTube, onde a Ronaldo TV já soma mais de 500 mil inscritos e 60 milhões de visualizações, e foi gravado em parceria com a Dia Estúdio. Mais detalhes e informações sobre os episódios serão divulgados em breve também pelas redes sociais da Ronaldo TV.