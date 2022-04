Rodrigo Mussi demorou para ser identificado após batida por falta de documentos

O acidente de Mussi chegou a ser noticiado no jornal Bom Dia SP (Globo), na manhã de quinta, mas ainda não havia confirmação da identidade da vítima na ocasião

A família do ex-BBB Rodrigo Mussi demorou muitas horas até descobrir que ele havia sofrido um acidente. Em entrevista aos repórteres na frente do Hospital das Clínicas e que foi exibida no programa

A Tarde É Sua (RedeTV!), o irmão, Diogo, deu mais detalhes de como ficou sabendo do ocorrido.

“Ele chegou [ao hospital] sem documento como um desconhecido. Quando soubemos no início da noite [de quinta, 31] ele já havia chegado desde as 4h”, falou Diogo.

De acordo com ele, as cirurgias que foram realizadas no irmão, tanto na perna quanto na cabeça, foram bem-sucedidas. “Agora depende da recuperação dele. É esperar. Foram múltiplas fraturas. Amanhã [sábado, 2] talvez diminuam a sedação para que prossiga o tratamento. Pedimos que as pessoas continuem dando força”, emendou.

Rodrigo, que foi o segundo eliminado do Big Brother Brasil 22 (Globo), sofreu um acidente de carro na madrugada de quinta-feira (30), na marginal Pinheiro, em São Paulo. Ele tinha acabado de assistir ao jogo do São Paulo contra o Palmeiras, no estádio do Morumbi (zona sul), e estava em um carro de aplicativo que atingiu a traseira de um caminhão.

De acordo com sua assessoria, Mussi sofreu traumatismo craniano, além de outras fraturas pelo corpo. Na noite de quinta, a família afirmou, por meio das redes sociais do ex-BBB, que ele passou por cirurgia na cabeça e em uma das pernas. Ele estava sedado e deveria ficar em observação pelas próximas 48 horas.

A ex-BBB e influenciadora Viih Tube, 21, anunciou em seu Instagram, na noite de quinta-feira, que irá cuidar das redes sociais de Mussi durante esse momento difícil e pediu respeito à privacidade da família do administrador.

“Estou no hospital com a família do Rodrigo. Não sei como pedir isso para vocês, mas Rodrigo é uma pessoa pública há pouco tempo, a família está assustada com tudo isso, não estão acostumados. Por favor, peço de coração que respeitem a privacidade da família dele”, começou no texto.

“Eu e o amigo dele estamos controlando as redes [sociais] do Rodrigo e estamos 24h com os médicos. Confiem apenas no que virem lá [no perfil oficial do ex-Brother]. Nesse momento, é hora de apenas orar e respeitar a família”, completou Viih, em seus Stories do Instagram.

O ator e cantor Tiago Abravanel, 34, que também participou do BBB 22, junto de Rodrigo, compareceu ao Hospital das Clínicas na madrugada desta sexta-feira para saber informações do amigo. Ele chorou e foi amparado diante da unidade, mas não pôde visitar o ex-BBB, que segue na UTI.