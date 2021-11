Roberta Miranda retorna aos shows presenciais com apresentação no Tom Brasil

Roberta Miranda sobe ao palco na capital paulista para o show “My Life” no dia 20 de novembro

Após mais de um ano e meio longe dos shows presenciais, a eterna Rainha da Música Sertaneja, Roberta Miranda, se prepara para voltar aos palcos e encontrar seu público. A retomada já tem data marcada e acontecerá no dia 20 de novembro em São Paulo, no Tom Brasil, onde a artista apresenta o espetáculo “My Life”.

Seguindo todos os protocolos de segurança contra a COVID19, Roberta Miranda mostra em “My Life” sua trajetória de sucesso desde os tempos de crooner até ser consagrada pelo público a rainha da música sertaneja. Entre histórias e canções, interpreta de “Cálice” (Chico Buarque de Holanda) até o maior hino da sua carreira “Majestade o Sabiá”. A direção é de Jorge Farjalla.

“Estou bastante emocionada em voltar aos palcos em uma das casas de espetáculos que mais amo, que é o Tom Brasil. Será um show lindíssimo, contando toda minha história e estou contando os dias para reencontrar meus fãs que são meus tesouros!!!”, conta a artista que pela primeira vez irá cantar em um show o single “Bom Dia Minha Terra”.

Lançada no período da pandemia, a canção foi considerada o novo hino do agronegócio por especialistas do setor.

SERVIÇO

Roberta Miranda no Tom Brasil

Data: 20 de novembro (sábado)

Horário: 22h00

Local: Tom Brasil

Endereço: Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio – São Paulo/SP

Classificação etária: 16 anos

Informações e vendas: www.grupotombrasil.com.br/roberta_miranda/ e

https://www.eventim.com.br/

Para saber mais e acompanhar todas as novidades, acesse: www.robertamiranda.com.br.

Facebook: RobertaMirandaOficial

Instagram: robertamiranda

YouTube: RobertaMirandaRM

Twitter: @RobertaMiranda1