Repórter que fez paródia de música da Xuxa para ridicularizar de bandidos mortos vira PM

Devido a repercussão do vídeo, o repórter foi demitido na última quinta (21), da TV Tarobá, afiliada da Band no Paraná

O repórter da afiliada da Band, TV Tarobá no Paraná, Júnior Rocha que ficou conhecido nas redes sociais essa semana ao fazer uma paródia da música da Xuxa “Cinco Patinhos” sobre 3 criminosos mortos depois que fizeram uma família refém, comemorou no Stories do seu perfil do instagram a aprovação no concurso para a Polícia Militar do Paraná.

“Obrigado, meu Deus, por tanto. Toda honra e toda glória ao Senhor”, postou sobre a imagem da lista de concursados com seu nome. “Acreditem nos seus sonhos. Se você pode sonhar, com certeza irá realizar.”

Devido a repercussão do vídeo, o repórter foi demitido na última quinta (21), da TV Tarobá, afiliada da Band no Paraná. De acordo com o Tv Pop, o motivo da demissão foi que a paródia não foi bem vista entre o jornalismo da emissora dos Saad, que pressionou a afiliada para a demissão.

Além da demissão, a equipe do “Brasil Urgente” local foi advertida para que tenha uma linha editorial mais séria, mantendo a linha da versão nacional apresentada pelo Datena.