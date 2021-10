Próximo Pátio Varanda será dia 9 de outubro

A segunda edição do evento, que tem programação esportiva e atividades para toda a família, chega com uma novidade: terá atrações de manhã e a tarde, para todas as idades. Tudo de graça, no Varandão do Pátio Brasil.

Outubro chegou e, com ele, mais uma edição do Pátio Varanda, evento para as famílias de Brasília. Durante o sábado do dia 9 de outubro, crianças e adultos poderão aproveitar o melhor da gastronomia, esporte, música e atraçōes ao ar livre na área externa do Pátio Brasil.

Em homenagem ao mês das crianças, o Pátio Varanda de outubro terá uma duração maior: começará 8h e irá até 16h. A programação inclui mini festival gastronômico, brinquedos infláveis, além de muitas atividades esportivas, treinão de bike e corrida, dança e música de qualidade. A apresentação teatral do Pátio Aventura, que sempre acontece no piso P3, vai ocupar o palco do Pátio Varanda às 16h, com um espetáculo pra lá de especial: Moana.

Lembrando que as atividades esportivas são abertas ao público em geral, mas para participar da saída de bike e da corrida com as assessorias esportivas, é preciso que os interessados se inscrevam pelo app do Pátio Brasil até a sexta-feira anterior ao evento (08/10).

O processo é simples: basta baixar o aplicativo do Pátio Brasil no Google Play ou Apple Store e, no menu inicial, clicar na barra de rolagem do aplicativo e, em seguida, na aba CUPONS. Aí é só escolher o passaporte desejado e fazer o cadastro.

Pátio Varanda. Foto: Divulgação

Confira a programação completa:

8h às 16h – Estrutura de Piquenique, mini Festival Gastronômico e brinquedos Infláveis

8h – Encontro do Treinão do Pátio – Saída de bike e corrida com as assessorias esportivas: Evolua, Aptidão e Marcia Rosa

9h – Retorno dos atletas com café da manhã

9h – Ritbox

10h15 – Kangoo Dance

11h30 – Zumba

12h45 – Fit Dance

14h – Aulão de Forró

15h às 16h – Baile da TROOP

16h às 17h – Peça teatral Moana, com a Cia Neia e Nando

Informações: (61) 2107-7404