Nego do Borel está desaparecido; polícia do Rio procura pelo cantor

Artista deixou A Fazenda após os espectadores o acusarem de abuso sexual contra a modelo Dayane Mello

Nego do Borel, 29, nome artístico de Leno Maycon Viana Gomes, está desaparecido desde a segunda-feira (4), quando deixou de se comunicar com a família. A mãe do cantor, Roseli Viana, registrou um boletim de ocorrência na 42ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro, que fica no Recreio dos Bandeirantes (zona oeste da cidade).

A ocorrência será encaminhada à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) nesta terça-feira (5). De acordo com a corporação, agentes já realizam diligências para localizar o cantor. O desaparecimento também foi confirmado à reportagem pela assessoria do cantor, que disse não ter ainda muitas informações sobre o caso.

Desde que foi expulso de A Fazenda 13 (Record), o cantor tem dado declarações em que diz estar passando por um momento emocionalmente difícil. Ele deixou o reality show após os espectadores o acusarem de supostamente estuprar a modelo Dayane Mello na madrugada do sábado (25), após a segunda festa do programa.

Em nota, a Record afirmou que “diante dos fatos apurados, a direção da Record TV decidiu pela retirada do Nego do Borel da competição”. A emissora também informou que a participante passou por atendimento psicológico.

Circulam nas redes sociais trechos de vídeos dos peões no quarto após a comemoração. Dayane aparentava estar muito bêbada e outros participantes a ajudaram a se trocar e a se deitar. Em uma das imagens, MC Gui, 23, aparece perguntando se ela gostaria de ficar onde estava, com Nego do Borel sobre ela, ou ir para a cama dela. “Papo sério, se ela não quiser sair, você sai, Nego”, ele disse, e alegou ser melhor para evitar problemas.

Ao fundo, vozes femininas afirmavam que ela estava “totalmente bêbada” e concordam com a instrução. Em outro vídeo, Borel está deitado ao lado de Dayane, a abraçando, e outros participantes tentam afastá-lo, enquanto o cantor pede: “Calma aí”.

Um dos trechos mais sérios é o que mostra o quarto durante a madrugada, com os demais participantes dormindo. As limitações da câmera não permitem que as imagens e o áudio sejam claros. Segundo o público, nos trechos, Nego do Borel estaria na cama com Dayane, que não reagia por estar inconsciente. Há sons que parecem gemidos e, em alguns momentos, é possível ouvir a voz da modelo, quase inaudível, murmurando que tem uma filha.

Antes do programa, ele já havia sido indiciado por agressões físicas contra uma ex-namorada e acusado de violência doméstica por outras. Ele nega.