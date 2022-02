Relação do casal Elza Soares e Garrincha será tema de uma nova série documental

Elza e Garrincha ficaram juntos por 17 anos, em um relacionamento conturbado, no qual ela foi vítima de violência doméstica

A famosa relação entre a cantora Elza Soares, que morreu recentemente, aos 91 anos, e o craque de futebol Garrincha, morto em 1983, vai ser tema de uma nova série documental. A informação é da coluna Lauro Jardim, no jornal O Globo.

Segundo a coluna, “Elza & Mané – Amor Por Linhas Tortas” pretende contar a história do casal retratando o jogador do Botafogo e da seleção brasileira como marido da cantora, e não o contrário, que seria a narrativa mais tradicional. Elza e Garrincha ficaram juntos por 17 anos, em um relacionamento conturbado, no qual ela foi vítima de violência doméstica.

A série terá quatro episódios que contam a história dos dois antes e depois de aprofundarem o relacionamento, em 1962, na Copa do Mundo realizada no Chile –vencida por um Brasil sem Pelé, machucado, e liderado por Garrincha. Depois do torneio, o jogador abandonou a família para viver com a cantora.

Produzida pelo Globoplay, “Elza & Mané” trata da derrocada do jogador, que tinha problemas com o álcool, o exílio do casal na Itália durante a ditadura militar brasileira e os casos de violência. Também aborda a perseguição que eles sofreram na mídia, especialmente a cantora, acusada de “destruidora de lares”, quando eles ficaram juntos, e depois, de “destruidora de Garrincha”, por supostamente ter deixado o atleta sucumbir ao alcoolismo.

Além da série, prevista para estrear no primeiro semestre, Elza será tema de outro documentário, este tratando exclusivamente de sua trajetória, ainda sem data de lançamento. Ela também deve ter o registro de um show e um álbum ao vivo lançados ainda este ano.