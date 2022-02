Arthur Aguiar diz não encarar Big Brother como colônia de férias

Nas redes sociais, fãs do programa reclamam que o elenco atual quer fazer um reality paz e amor, sem fogo no parquinho

Diferentemente de Douglas Silva e Pedro Scooby que têm levado o castigo do Monstro no BBB 22 com leveza e diversão, Arthur Aguiar deixou claro que não gostou da punição. Em conversa com os outros brothers na madrugada deste domingo (6), o ator e cantor afirmou que não leva tudo na brincadeira, porque o reality “é um jogo”.

“Acredito que eles estão apertando em algumas situações para mostrar que isso não é uma brincadeira, não é uma colônia de férias… Não fico feliz de estar no Monstro”, afirmou. A frase de Aguiar parece estar em sintonia com as críticas que esta edição do BBB tem recebido fora da casa. Nas redes sociais, fãs do programa reclamam que o elenco atual quer fazer um reality paz e amor, sem fogo no parquinho.

“O que eu penso é o seguinte: Eu não acho maneiro ir para o Monstro, Xepa… .Acho que isso aqui é um jogo. Dá para gente se divertir dentro do jogo, mas, na minha opinião, não levo tudo na brincadeira, porque isso é um jogo.”

No castigo do Monstro, Arthur, Douglas Silva e Pedro Scooby precisam ficar o tempo todo juntos e vestidos com uma fantasia de mola. A produção avisou que eles não poderiam tomar banho durante o período da punição. Bárbara ganhou a Prova do Anjo no sábado (5) e indicou ao Monstro Douglas Silva e Pedro Scooby. Arthur Aguiar também enfrenta o castigo por ter sido o primeiro eliminado da dinâmica.

Racha no grupo Disney

Arthur Aguiar já tinha se indisposto com Scooby e DG antes do Monstro. Desde a madrugada de quinta (3), na festa da líder Jade, o ator tem sido alvo da tiração de sarro dos colegas de confinamento por ter ficado brincando com a influenciadora na máquina de pegar ursinhos de pelúcia.

Na noite de sexta (4), os dois voltaram a fazer piadas sobre o assunto. Tiago Abravanel não gostou e chamou a atenção dos amigos, dizendo que eles estavam fazendo bullying com Arthur. O surfista discordou e eles começaram a brigar.

“Ah então não pode mais brincar? É bullying”, ironizou Scooby. “Eu estou de fora aqui, vendo o quanto ele [Arthur] não está gostando da brincadeira. E aí vocês não têm limites e precisa vir alguém de fora falar”, rebateu Tiago.