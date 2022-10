Regina Casé diz que sua personagem Zoé em ‘Todas as Flores’ será ‘abominável’

Ela se destacará como uma mulher acima de qualquer suspeita. No entanto, no passado, Zoé morava na rua e praticava diversos delitos para se sustentar

Regina Casé, 68, viverá a personagem Zoé em “Todas as Flores”, novela original Globoplay, que estreia no dia 19 de outubro. A atriz destaca que será uma vilã que irá fazer coisas “abomináveis”, mas aponta outras facetas.

“A Zoé é uma vilã que faz coisas abomináveis. Mas, como quase todas as vilãs do João Emanuel Carneiro, ela também é engraçada, complexa e cheia de nuances. É um grande desafio que estou encarando na minha carreira”, comentou Regina.

Por onde quer que ande, Zoé não passará despercebida, seja pelo jeito expansivo com que se comunica, pelo visual extravagante que se apresenta ou pelos relatos caridosos que compartilha sobre ajuda aos mais necessitados.

Ela se destacará como uma mulher acima de qualquer suspeita. No entanto, no passado, Zoé morava na rua e praticava diversos delitos para se sustentar. Sempre gananciosa, tinha planos de crescer na vida a qualquer custo. Foi na região da Gamboa que conheceu Humberto (Fabio Assunção), um homem em situação de rua que recolhia lixo nas calçadas. Ele namorava Judite (Mariana Nunes), uma jovem ambulante que morava em um cortiço no bairro.

Zoé levou Humberto para o mundo do crime e eles se tornaram amantes e cúmplices. Mas o elo dele com a Gamboa nunca ficou no passado, muito menos o amor por Judite.

Conforme conquistava mais e mais dinheiro, Zoé passou a frequentar a alta sociedade carioca. Foi assim que se tornou melhor amiga de Guiomar (Ana Beatriz Nogueira), uma das herdeiras do império de roupas masculinas e perfumes Rhodes & Co. Tailleur, e a quem apresentou Humberto. Guiomar e Humberto se casaram e tiveram um filho, Rafael (Humberto Carrão).Já Zoé chegou a se casar com Rivaldo (Chico Diaz) que, nesta época, trabalhava como auxiliar de perfumista na Rhodes. Ele, inclusive, também tinha se relacionado com Judite, que nesta época já era costureira na empresa.

Rivaldo e Zoé se tornaram pais de Vanessa (Leticia Colin) e Maíra (Sophie Charlotte). Ele foi corrompido por Zoé e participou de alguns negócios ilícitos da esposa, enquanto ela gastava todo o dinheiro que tinham guardado para o futuro, antes de dispensá-lo. Rivaldo fugiu com Maíra para o interior de Goiás, deixando Vanessa com Zoé no Rio de Janeiro.

Na cidade, os planos dos cúmplices Zoé e Humberto se estendiam também aos seus filhos, conforme cresciam juntos. Para garantirem que colocariam as mãos na fortuna da Rhodes & Co. Tailleur, uma vez que Humberto e Guiomar se uniram em separação total de bens, eles armaram para casar Vanessa e Rafael.

Conforme o passar dos anos, a teia de segredos que une Zoé e Humberto se expande à medida que os crimes encabeçados por ela se tornam mais abomináveis, desumanos e difíceis de desarticular.

Criada e escrita por João Emanuel Carneiro com direção artística de Carlos Araujo, ‘Todas as Flores’ é escrita com Vincent Villari, Eliane Garcia e Daisy Chaves. A direção é de Luiz Antonio Pilar, Carla Bohler, Fellipe Barbosa, Guilherme Azevedo e Oscar Francisco. A produção é de Betina Paulon e Gustavo Rebelo e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.

A obra conta em seu elenco com Sophie Charlotte, Regina Casé, Letícia Colin, Humberto Carrão, Mariana Nunes, Fabio Assunção, Caio Castro, Thalita Carauta, Nicolas Prattes, Ana Beatriz Nogueira, Cassio Gabus Mendes, Zezeh Barbosa, Douglas Silva, Mary Sheila, Naruna Costa, Mumuzinho, Moira Braga, Camila Alves, Cleber Tolini, Amanda Mittz, Nilton Bicudo, Suzy Rêgo, Yara Charry, André Loddi, Xande de Pilares, Chico Diaz, Heloisa Honein, Jhona Burjack, Luis Navarro, Micheli Machado, Kelzy Ecard, Duda Batsow, Ângelo Antônio, Bárbara Reis, Valentina Bandeira, Leonardo Lima Carvalho, Rodrigo Vidal, Samantha Jones, Luiz Fortes, entre outros.