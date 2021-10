‘Rebelde’: Netflix divulga clipe e data de estreia da nova geração

O serviço de streaming também revelou a data de estreia da série: dia 5 de janeiro de 2022

A Netflix divulgou nas redes sociais o videoclipe da música tema da nova geração de Rebelde nesta quarta-feira, 20. O serviço de streaming também revelou a data de estreia da série: dia 5 de janeiro de 2022.

Este é o primeiro videoclipe em que Andrea Chaparro, Alejandro Puente, Selene, Sergio Mayer Mori, Azul Guaita, Franco Masini, Jerónimo Cantillo e a brasileira Gigi Grigio soltam a voz na icônica canção ‘Rebelde’.

Giovana é conhecida por sua participação em Chiquititas (2013), e também por seus papéis como Samantha em Malhação: Viva a Diferença, e As Five.

Enquanto espera as aulas na Elite Way School (EWS) retornarem com a primeira temporada de Rebelde na Netflix.

Estadão Conteúdo