Show dos Backstreet Boys em São Paulo é marcado para janeiro de 2023

SÃO PAULO, SP

O show dos Backstreet Boys no Allianz Parque agora está agendado para o dia 27 de janeiro de 2023, uma sexta-feira, às 21h. As informações são da Live Nation. Segundo comunicado, a apresentação da “DNA World Tour”, que havia sido adiada em São Paulo por causa da pandemia de Covid-19, agora poderá ser vista na nova data.



Os ingressos, segundo a organização, continuam válidos para a apresentação, não sendo necessária a troca. Porém, caso alguém não possa comparecer, os pedidos de reembolso já poderão ser feitos a partir do próximo dia 1 de novembro em (www.eventim.com.br/reembolsobsb).



Em julho de 2019, foi anunciado que os fãs da boyband norte-americana já podiam começar a comemorar e a juntar dinheiro. Os artistas estavam rodando o mundo com a turnê do álbum e tudo indicava que eles também passariam pelo Brasil. O BSB já havia reservado algumas datas para março de 2020 no país. Porém, com o início da pandemia do novo coronavírus, tudo foi por água abaixo.



“DNA” é o primeiro álbum do retorno de Backstreet Boys depois da longa pausa de seis anos em que o grupo pop norte-americano também ficou fora dos palcos. Este novo trabalho tem faixas como “No Place”, “New Love”, “Passionate” e “Chateau”. As novas são mescladas com antigos hits.



Em abril deste ano, o cantor Nick Carter, 41, anunciou que sua mulher, Lauren Kitt, deu à luz ao terceiro filho do casal. No relato, o integrante da banda Backstreet Boys disse que o parto foi seguido de “pequenas complicações”.

“Temos o orgulho de anunciar que nosso bebê chegou oficialmente, mas, como um pai sabe muito bem, às vezes as coisas não saem do jeito que você planejou. Temos passado por algumas pequenas complicações, mas as coisas parecem um pouco melhores depois da primeira noite”, escreveu no Twitter. Em seu Instagram, o artista publicou uma foto usando máscara, touca e um avental hospitalar. “Sim, eu acredito. Peço a Deus que nos dê forças para proteger a mamãe e o bebê”, escreveu ele na legenda do registro.