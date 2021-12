Rapper Renan Inquérito participa do projeto Papo de Quebrada em Ceilândia

A obra tem suas poesias inteiramente recriadas e também poemas inéditos, com projeto gráfico totalmente reelaborado

O projeto Papo de Quebrada – Diálogos Periféricos tem por objetivo promover discussões e provocações sobre os caminhos a serem enfrentados nas periferias, com vozes e lutas de referências nesses locais. A terceira edição do projeto nesse novo formato, traz para o palco do Teatro Newton Rossi, no Sesc Ceilândia, o RAPeiro e SARAUzeiro Renan Inquérito. O evento gratuito será realizado no próximo dia 08 de dezembro, às 19h.

Renan utiliza a música e a literatura como ferramenta de transformação e interferência social. Compositor, Mestre (sem) Cerimônias em geografia e poesia, Doutor em Educação Ostentação, escreveu os livros #Poucas Palavras (2011), Poesia Pra Encher a Laje (2016), Literatura Ostentação (2017) e participou de diversas antologias nacionais e internacionais.

Na ocasião, Renan Inquérito lança o livro Poesia para encher a laje 2.0. A obra tem suas poesias inteiramente recriadas e também ganha poemas inéditos, com projeto gráfico totalmente reelaborado em parceria com OBS.curadesign. O livro faz parte de um grande projeto chamado i(SOL)amento, onde o livro não chega sozinho, a ação conta também com disco, vídeo, podcast e tudo mais que sua mente mandar.

A terceira edição do projeto também contará, nas aberturas, com a apresentação musical do DJ Jean C em parceria com alunos da sua turma de DJ do Jovem de Expressão, e com a mediação do pedagogo Max Maciel. O evento também será transmitido ao vivo pelo canal: https://www.youtube.com/c/MaxMacielDF

Ocupação Galeria Risofloras

O projeto Papo de Quebrada – Diálogos Periféricos abriu o edital Ocupação Galeria Risofloras para selecionar cinco exposições. Cada artista contemplado recebe R$ 1.000,00 para expor, por 20 dias, o seu trabalho artístico na Galeria Risofloras, na Praça do Cidadão, em Ceilândia Norte. A Ocupação fica em cartaz até março de 2022.

As exposições selecionadas são: Mais um dia banda, de Nathália Marinho; Quinquilharias, de Letícia dos Santos e Lucas Marques; Palavra Rizoma, de Isadora Lima; Crisálida, de Emano Creux; e O cair é do homem mas o encantar é TRAVESTI, de Pietra Ramos. O Papo de Quebrada – Diálogos Periféricos é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF

Papo de Quebrada – Diálogos Periféricos com Renan Inquérito

08 de dezembro, às 19h

No Teatro Newton Rossi, no Sesc Ceilândia (QNN 27)

Gratuito

Informações: 61985348361

Inscrições pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/papo-de-quebrada-2-0-renan-inquerito-3/1427166