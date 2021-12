Em festa da influenciadora Gkay, Boca Rosa e Sarah Andrade usam roupa igual

A festa da influenciadora e atriz Gessica Kayane, 29, começou neste domingo (5). Intitulado Farofa da Gkay, o evento terá três dias de duração e acaba nesta terça-feira (7). A festa está sendo realizada no Marina Park Hotel, em Fortaleza, no Ceará.

Os três dias de evento contam com atrações como Alok, Wesley Safadão, Xand Avião, Léo Santana, É o Tchan, Pedro Sampaio, Simaria, Kevinho, Matheus Fernandes, Felipe Amorim, Rogerinho e Zé Felipe. “Virou festival”, brincou Gkay em suas redes após anunciar os shows.



Além dos nomes de peso nas apresentações, os convidados da festa também formavam um time de celebridades. Famosos como Bianca Andrade, Gil do Vigor, Kéfera Buchmann, Thaynara OG, Flay, Thaís Braz, Viih Tube, Deolane Bezerra, Nicole Bahls, Matheus Mazzafera e Valesca Popozuda estavam presentes.



Os looks dos convidados também chamaram atenção nas redes sociais. A anfitriã vestia um top e uma calça compedraria. Além disso, as ex-BBBs Sarah Andrade e Bianca Andrade chegaram no evento com a mesma roupa, ambas com uma saia dourada e um top branco.



“Não tô aguentando os sites de fofoca falando do look da Sarah e da Bianca iguais na Farofa da Gkay. ‘Torra Torra das Ricas’, ‘liquidação'”, brincou um. “Os looks da Farofa da Gkay fizeram jus ao nome ‘farofa'”, escreveu outra.



“Gente, quanto look brega do pessoal na farofa da Gkay”, apontou uma terceira. “Aqui imaginando o look para a Farofa da Gkay, eu queria tanto estar lá”, completou outra. “Julgando aqui os looks das blogueiras na Farofa da Gkay como se fosse o Esquadrão da Moda”, disse ainda uma quinta internauta.