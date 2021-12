Cantor sertanejo Thiago Costa recebe alta hospitalar após acidente aquático

Após sofrer acidente em 11 de novembro e passar por quatro cirurgias, o cantor sertanejo Thiago Costa recebeu alta hospitalar nesta segunda (6). “Gratidão a Deus, tive um livramento divino e sou um novo Thiago Costa. Nasci de novo”, escreveu ele no Instagram.

O artista afirmou que terá de voltar ao hospital “em data programada para outras cirurgias”e acrescentou que em breve poderá retornar aos palcos. “Deus me deu a oportunidade de muito em breve voltar a fazer o que amo que é cantar para vocês. Gratidão pelas orações e gestos de carinho que recebi nesse período tão difícil”, disse.



Costa sofreu um acidente aquático em Belém. Ele estava em uma moto aquática que foi atingida por uma lancha no furo do rio Maguari. Outra pessoa, que não teve o nome divulgado, também foi socorrida pelos bombeiros no acidente.