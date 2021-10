Pyong Lee reaparece nas redes e pede perdão a ex-mulher

Ele estava afastado das redes desde o fim da sua participação no reality Ilha Record. Sammy anunciou em julho o fim do casamento com Pyong

SÃO PAULO, SP

O hipnólogo e ex-BBB Pyong Lee, 28, compartilhou nesta sexta-feira (15) um vídeo pedindo perdão para a ex-mulher, a influenciadora digital Sammy Lee, e o filho Jack por suas atitudes. Ele estava afastado das redes sociais desde o fim da sua participação no reality Ilha Record (Record). Sammy anunciou em julho o fim do casamento com Pyong, após uma suposta traição dele com a modelo argentina Antonela Avellaneda, 38. Ele apareceu em um teaser do reality debaixo do edredom com a participante.



No vídeo, o hipnólogo chorou e leu uma carta que escreveu explicando que passou quase quatro meses longe das redes sociais e refletindo. “Pela primeira vez na vida tive coragem de me confrontar, me enxergar sem filtro, sem ego, sem opiniões externas. Apenas eu, o mais verdadeiro eu, com tudo que já vivi de bom e ruim.”



Pyong revelou que foi abandonado pela mãe quando tinha 9 anos e perdeu o pai aos 12, após ele se afundar na depressão. Segundo ele, a história é longa, mas o Brasil conheceu o lado bom e ruim. “É muito difícil reconhecer que temos um problema. A nossa mente não nos deixa enxergar. Às vezes, quando conseguimos ver, já é tarde demais.”



O hipnólogo afirmou que nada justifica o homem que ele foi, totalmente “entregue a uma existência perdida”. Pyong falou ainda que doeu e entristeceu ver quem ele era e onde tudo estava levando. Segundo ele, esse processo “doloroso” foi acompanhado de profissionais, líderes e Deus.



O ex-BBB admitiu que não existia um segundo que não se arrependesse de ter aberto uma ferida no coração da ex-mulher Sammy e pediu perdão a ela e ao filho do casal. “Sammy, quem me dera ter percebido antes o verdadeiro valor da vida. Quem me dera se eu pudesse acordar todos os dias ao seu lado e ver seu sorriso e de nosso filho. Peço perdão por não ter sido o melhor, por não ter sido nem 1% do homem que você merece.”



O hipnólogo prometeu melhorar todos os dias para que o filho tenha orgulho de carregar o seu sobrenome, mas não por fama ou dinheiro. “Quero pedir perdão para meu filho que, apesar de não entender agora, teve uma parte de sua história escrita pelas minhas escolhas e atitudes horríveis.”



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pyong terminou o vídeo pedindo perdão para amigos, familiares e fãs e dizendo que vai lutar para ganhar novamente a confiança da ex-mulher. “Sammy eu amo você e lutarei para sempre para ser digno da sua confiança novamente. Seria uma dádiva ser ao menos seu amigo.”