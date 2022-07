Protagonista de ‘Barbie’, Margot Robbie receberá cachê de coadjuvante

Atriz ganhará US$ 12,5 milhões, mesmo salário de Ryan Gosling; cifras foram reveladas pela revista Variety

A atriz Margot Robbie aparece na lista publicada pela revista Variety na noite desta quarta-feira (20), como a mulher mais bem paga de Hollywood. A estrela embolsará US$ 12.5 milhões para protagonizar o live-action “Barbie”, de Greta Gerwig, com lançamento previsto para julho de 2023.

Ryan Gosling, na pele do coadjuvante Ken, receberá a mesma quantia da artista. O astro de “La La Land” aparece na lista da Variety em 17º lugar, na frente de atrizes como Millie Bobby Brown (US$ 10 milhões), Emily Blunt (US$ 4 milhões), a veterana Jamie Lee Curtis (US$ 3.5 milhões) e a estrela de “O Gambito da Rainha”, Anya-Taylor Joy (US$ 1 milhão).

Duas vezes indicada ao Oscar, Robbie é o 18º nome entre os melhores salários do mercado de cinema. Tom Cruise encabeça a publicação com um faturamento de US$ 100 milhões após estrelar “Top Gun: Maverick”.

Artistas como Will Smith (US$ 35 milhões), Leonardo Di Caprio (US$ 30 milhões) e Brad Pitt (US$ 30 milhões) aparecem logo depois de Cruise por filmes como “Emancipação”, “Killers of the Flower Moon” e “Formula 1 Drama”, respectivamente.