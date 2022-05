Prime Video lança o trailer oficial da terceira temporada de “The Boys”

A série indicada ao Emmy retornará com três novos episódios emocionantes em 3 de junho, seguidos por um episódio adicional a cada sexta-feira subsequente

The Boys é uma versão divertida e irreverente do que acontece quando super-heróis – que são tão populares quanto celebridades, tão influentes quanto políticos e tão reverenciados quanto deuses – abusam de seus superpoderes em vez de usá-los para o bem. Com a intenção de impedir os super-heróis corruptos, um grupo de vigilantes continua sua busca heróica para expor a verdade sobre o grupo The Seven e a Vought – o conglomerado multibilionário que gerencia os super-heróis e encobre seus segredos sujos. É uma luta entre o aparentemente impotente contra o superpoderoso.

A terceira temporada da série conta com Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit e Jensen Ackles no elenco.

Confira!!!