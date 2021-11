“Power In My Soul”, nova faixa de Bhaskar

O DJ e produtor está repleto de novidades e projetos para este retorno dos eventos e, principalmente, para o próximo ano

Em mais uma combinação perfeita, Bhaskar apresenta uma melodia que se encaixa impecavelmente com o vocal de 2STRANGE em “Power In My Soul”, pela CONTROVERSIA.

Seguindo a linha de sonoridade que o produtor tem investido, explorando ainda mais sua maestria, a track carrega uma mensagem muito presente nas produções do DJ sobre a força que existe dentro de nós. Quando traduzida, “poder em minha alma” fala justamente sobre acreditar em si e no seu próprio potencial.

E para os ouvintes que se conectaram com “Power In My Soul”, Bhaskar conta que todo o processo criativo dessa faixa foi documentado e em breve será disponibilizado como um masterclass. “Vocês vão poder conhecer um processo criativo que mostra exatamente o passo a passo de como foi feita a música.”

O DJ e produtor está repleto de novidades e projetos para este retorno dos eventos e, principalmente, para o próximo ano! Fique ligado nas redes sociais de Bhaskar, porque 2022 promete!

“Power In My Soul” está disponível nas principais plataformas digitais! Ouça já o lançamento do artista, em colaboração com 2STRANGE, pela CONTROVERSIA.