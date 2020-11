Playboy do México coloca modelo transexual na capa pela primeira vez

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

A modelo e influenciadora digital Victoria Volkova, 27, é a primeira mulher transexual a aparecer na capa da Playboy do México. Ela é a estrela da edição de novembro/dezembro da revista. Em seu perfil oficial no Instagram, a publicação destacou a importância da iniciativa. “Em primeiro lugar, porque quebra todos os estereótipos e se compromete com a liberdade irrestrita para todas as pessoas”, diz.

Em outro post, a Playboy divulgou uma frase de Volkova. “Anseio pelo momento em que uma pessoa trans na capa de uma revista não cause comoção e seja algo normal, que seja valorizada por sua beleza independente de sua história”, afirma ela.

A revista também reforça estar “comprometida com a abertura e a diversidade pelas quais lutamos diariamente neste país”. “O prazer é um benefício para todas as pessoas, independentemente de gênero, orientação sexual ou raça”, complementa.

A modelo nascida em Querétaro, no México, tem 920 mil seguidores no Instagram. Volkova também se define como uma ativista do movimento LGBTQ+ e tem um canal no Youtube em que já entrevistou a cantora brasileira Pabllo Vittar.

Outras edições da revista Playboy pelo mundo já destacaram modelos trans, como a da Alemanha, que em 2018 colocou Giuliana Farfalla na capa. No Brasil, Roberta Close posou nua para a publicação em 1990.

