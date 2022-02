Paulinha, do Calcinha Preta, segue em coma; médicos ainda investigam causas

Os médicos continuam fazendo exames e não conseguem fechar um diagnóstico

Segundo o boletim médico divulgado hoje, Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta, continua em coma na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Primavera, em Aracaju. Ela respira com suporte de aparelhos e precisa de hemodiálise.



Os médicos ainda não cravaram um diagnóstico; em entrevista à revista Quem, o empresário da banda afirma que o quadro neurológico da artista é “muito grave”.



“Os médicos continuam fazendo exames e não conseguem fechar um diagnóstico. O quadro neurológico da Paulinha é muito grave. É muito angustiante! Nós, a família dela e o marido estamos acreditando em um milagre. Eu creio!”, afirmou o empresário Diassis Marques. Ela está internada desde o último final de semana, quando passou mal durante uma turnê em São Paulo.



Na quinta-feira (17), a equipe do Calcinha Preta afirmou a Splash que a cantora está com uma bactéria no cérebro.

Os médicos relatam que Paulinha “mantém quadro neurológico inalterado, sem sinais de instabilidade hemodinâmica, respirando com suporte de aparelhos e necessitando de suporte renal dialítico. Permanece em processo de investigação clínica.