Patrícia Abravanel assume apresentação do Roda a Roda nas tardes do SBT

O SBT anunciou que o programa Roda a Roda vai voltar à programação diária da emissora a partir da próxima segunda (29), mas no horário da tarde.

Patrícia Abravanel, 44, será a apresentadora da atração, que terá meia hora de duração, a partir das 15h15, antigo horário do Fofocalizando.



Com a nova grade, Casos de Família passa a ser exibido mais cedo, às 14h15, e o Fofocalizando mais tarde, às 15h45.



Questionada pela reprotagem, a assessoria do SBT não esclareceu se Patrícia Abravanel vai seguir no comando do Vem pra Cá, acumulando desta forma dois programas diários.



Em outubro, a emissora tirou do ar a exibição diária do Roda a Roda, então apresentada por Luis Ricardo, em horário nobre para priorizar as novelas “Carinha de Anjo” e a nova versão de “A Usurpadora”. O remake da novela mexicana, porém, não decolou na audiência. O último capítulo da trama foi exibido no dia 5 de novembro.



O SBT anunciou também um terceiro horário de novelas à tarde a partir de 13 de dezembro, com “Mar de Amor” às 17h, “Amanhã É para Sempre” às 17h45, e “Te Dou a Vida” às 18h45.