‘Pantanal’ ressuscita ‘Cavalo Preto’, música que ganha boom no YouTube e Spotify

A faixa, gravada pela primeira vez há 76 anos pela dupla Palmeira e Luizinho, foi se popularizar pelo Brasil com a primeira versão da novela

A música “Cavalo Preto”, lançada em 1946 e celebrizada pela gravação de Sérgio Reis em 1990, teve um crescimento de 1.000% nas buscas no YouTube e de 931% no Spotify desde o lançamento do remake de “Pantanal”, segundo levantamento do portal G1.

O título da canção também vem sendo cada vez mais buscado no Google desde o início de maio, segundo a plataforma que registra as pesquisas dos usuários no site, o Google Trends.

“Cavalo Preto” é constantemente reproduzida na novela, em especial nas cenas que mostram as rodas de viola do personagem José Leôncio, interpretado por Marcos Palmeira.

Gravada pela primeira vez há 76 anos pela dupla Palmeira e Luizinho, “Cavalo Preto” foi se popularizar pelo Brasil com a primeira versão da novela de Benedito Ruy Barbosa, exibida pela TV Manchete nos anos 1990.

Tematizando a vida do peão e do povo sertanejo, a música era cantada pelo personagem Tibério, então interpretado pelo cantor Sérgio Reis. No drama atual, veiculado na TV Globo, o personagem é vivido pelo ator Guito, que também é cantor. A canção havia sido gravada nos anos 1970 pela dupla sertaneja Tonico e Tinoco.

Tão tocada na nova novela a ponto de gerar memes nas redes sociais, “Cavalo Preto” é uma das músicas da trilha sonora com maior importância no enredo, uma vez que remete o protagonista José Leôncio a suas memórias de infância com seu pai, Joventino, interpretado por Irandhir Santos.