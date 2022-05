Pabllo Vittar, Martinho da Vila e outros cantam em jingle de Lula

Nomes como Chico César, Lenine, Maria Rita, Duda Beat, Otto e Teresa Cristina também participam do jingle

Pabllo Vittar, Martinho da Vila e uma série de artistas participam do novo jingle do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A canção foi apresentada neste sábado (7), no evento em que Lula lançou sua pré-candidatura à Presidência da República em chapa com Geraldo Alckmin (PSB) de vice-presidente.

Nomes como Chico César, Lenine, Maria Rita, Duda Beat, Otto e Teresa Cristina também participam do jingle, assim como filhos e netos de Gilberto Gil –caso de Flor Gil e dos integrantes do trio Gilson.

“Sem Medo de Ser Feliz” foi baseada na versão original que Hilton Acioli compôs para a corrida presidencial em 1989. Na época, participaram do clipe da música artistas como Chico Buarque, Gal Costa, Beth Carvalho e atores globais.

Neste sábado, outros artistas também se posicionaram a favor de Lula. Foi o caso da cantora Ludmilla, que publicou um vídeo no Twitter com a música “Vai Dar PT”, de MC Rahell.

Não é de agora que artistas têm marcado posição e influenciado o debate político.

Lá fora, o ator Mark Hamill enalteceu o ex-presidente no Twitter recentemente após aparecer em uma montagem com um sabre de luz da franquia “Star Wars”.

Na última semana, Hamill já havia se pronunciado sobre a política brasileira ao incentivar os jovens a tirarem seus títulos de eleitor e votarem, movimento que foi capitaneado também por estrelas como Anitta, Fernanda Montenegro, Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo.