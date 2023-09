“O estilo Marco Maciel”: Jornalista lança biografia de político

O advogado pernambucano sempre esteve no centro do poder, constantemente relacionado a democracia

O jornalista Magno Martins irá lançar, na próxima terça-feira (26), a biografia “O estilo Marco Maciel”, que conta a história do grande político Marco Maciel. O evento acontecerá no Salão Nobre do Senado Federal, a partir das 18h.

O advogado pernambucano Marco Antônio de Oliveira Maciel sempre esteve no centro do poder, constantemente relacionado a democracia. Maciel começou sua vida política em 1967, ao ser eleito deputado estadual de Pernambuco.

Foto: Divulgação

Nos anos que se seguiram, Maciel foi eleito deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, governador biônico de Pernambuco durante a ditadura militar, ministro da Educação e da Casa Civil durante o governo de José Sarney, senador e duas vezes vice-presidente da República no mandato de Fernando Henrique Cardoso.

Em “O Estilo Marco Maciel”, Martins mostra a face polida do político, que sempre optava pela calma no exercício e pelo mínimos de palavras. O advogado foi um liberal, católico e de direita, que se relacionava e dialogava com todos os lados da política.