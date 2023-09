Paula Toller, Arnaldo Antunes, Ney Matogrosso e muito mais: MPB é destaque na Agenda Brasília

O que não falta é festival gratuito e show nacional de hoje (22) até domingo (24) para você curtir!

Willian Matos e Rebeca Kemilly

[email protected]

Em mais uma semana recheada de shows nacionais e festivais gratuitos, a Música Popular Brasileira ganha destaque na Agenda Brasília de hoje. Ney Matogrosso e Paula Toller, com suas respectivas turnês “Bloco na Rua e “Amorosa”, são apenas dois dos artistas que passam pela capital federal neste fim de semana. O festival Palco Brasil traz ainda três shows de Arnaldo Antunes, de hoje (22) a domingo (24).

A Agenda Brasília traz ainda a primeira edição da BALBVRDIA na capital; Àttooxxá, e Tássia Reis no VOA Festival; Chico César no Canto a Canto; o Made in Japan; shows de Diogo Defante, Esse Menino, Mestrinho, Gustavo Bertoni e muito mais. Confira:

Paula Toller e a turnê “Amorosa”

Enfim, chegou o dia! Anunciada desde março, a turnê “Amorosa”, da cantora Paula Toller, vem a Brasília neste sábado (23), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. No repertório, Paula reúne grandes sucessos e o single “Perguntas”, lanado em novembro passado. Os ingressos estão à venda no site Alpha Tickets a partir de R$ 90.

Data: 23/9 às 20h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Classificação indicativa: 18 anos

Ingressos: a partir de R$ 90 no site Alpha Tickets

Àttooxxá, Tássia Reis e muito mais no VOA Festival

Neste sábado (23) e domingo (24), o estacionamento 10 do Parque da Cidade recebe o VOA Festival. A banda Àttooxxá, as cantoras Luiza Lian e Tássia Reis, a banda Mestre Ambrósio, o duo brasiliense Margaridas (DF) estão entre as muitas atrações confirmadas. Ingressos a partir de R$ 20 no Furando a Fila.

Data: 23/9 às 19h e 24/9 às 16h

Local: estacionamento 10 do Parque da Cidade

Classificação indicativa: livre

Ingressos: a partir de R$ 20 no Furando a Fila

Confira a programação completa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Bloco na Rua”, com Ney Matogrosso

O cantor Ney Matogrosso volta hoje (22) a Brasília com a turnê “Bloco na Rua”. O show será realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, a partir das 21h. O repertório revela a diversidade musical que o artista traz consigo ao longo da carreira: “Eu quero é botar meu bloco na rua” (Sergio Sampaio), de onde saiu o título da turnê; “A Maçã” (Raul Seixas); “Álcool (Bolero Filosófico)”, da trilha original do filme “Tatuagem”; e “O Beco”, gravada por Ney no fim dos anos 1980 são alguns dos sucessos que o público vai poder ouvir de perto. Os ingressos ainda estão à venda na Bilheteria Digital a partir de R$ 105.

Data: 22/9 às 21h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Classificação indicativa: 18 anos

Ingressos: a partir de R$ 105 na na Bilheteria Digital

Arnaldo Antunes no Palco Brasil

O festival Palco Brasil acontece no CCBB e promete encontros especiais com artistas da MPB. A grande estrela do final de semana é Arnaldo Antunes, que vai se apresentar hoje (22), amanhã (23) e domingo (24). Prepare-se para sentir a energia de clássicos como “A Casa É Sua”, “Alegria”, e muitos outros, tudo em arranjos que te levarão para uma viagem única pelo universo musical desse ícone da nossa música.

Data: 22 e 23/9 às 20h, 24/9 às 19h

Local: Caixa Cultural Brasília – SBS, qd. 4

Classificação indicativa: livre

Ingressos: a partir de R$ 15 na bilheteria do local e na Bilheteria Cultural

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esse Menino ao vivo no Teatro Caesb

O humorista e roteirista mineiro Esse Menino retorna a Brasília nesta sexta-feira (22) com o espetáculo “Esse Menino Ao Vivo”. O jovem de 26 anos que se destacou durante a pandemia faz duas apresentações, às 20h e às 21h30, no Espaço Cultural Caesb, em Águas Claras. Os ingressos para a sessão das 20h ainda estão à venda, a partir de R$ 45, na Bilheteria Digital.

Data: 22/9 às 20h e 21h30

Local: Teatro Caesb – Av. Sibipuruna, Águas Claras-DF

Classificação indicativa: livre

Ingressos: a partir de R$ 45 na Bilheteria Digital

Chico César no festival Canto a Canto

Amanhã (23), a Casa do Cantador, em Ceilândia, será palco para um espetáculo musical incrível, com destaque para a presença de Chico César, ícone da música paraibana. Antes do show principal, uma eclética maratona musical tomará conta do palco, com a animada fanfarra Pedra Fundamental, os contagiantes grupos de forró Pé de Cerrado, Moinho D’Água e Caco de Cuia, as envolventes pagodeiras do Elas que Toquem e a mestra Martinha do Coco, prometendo agitar o público com ritmos diversos.

Data: 23/9 às 16h

Local: Casa do Cantador – QNN 32, área especial G

Classificação indicativa: livre

Ingressos: entrada franca

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diogo Defante no Toinha Brasil Show

Quem conheceu o Diogo Defante há pouco tempo pode não saber que o humorista, antes de se destacar com os conteúdos nonsense, foi baterista da banda Let’s Go! Recentemente, Defante decidiu reativar a skin rockeiro e lançou o álbum ‘Robson’. Neste sábado (23), o carioca traz a turnê do disco a Brasília! O show vai rolar na Toinha Brasil, no SOF Sul, a partir da meia-noite (a casa abre às 22h). Os ingressos custam a partir de R$ 70 no Clube do Ingresso.

Data: 23/9 a 0h (abertura da casa às 22h)

Local: Toinha Brasil – SOF Sul, qd. 9, Guará-DF

Classificação indicativa: 18 anos

Ingressos: R$ 70, no Clube do Ingresso

Tributo a Luiz Gonzaga, com Mestrinho

O sanfoneiro Mestrinho é a atração principal da programação semanal do Clube do Choro. Hoje (22) e amanhã (23), a partir das 20h30, o artista faz um tributo ao mestre Luiz Gonzaga. Os ingressos custam a partir de R$ 50.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Data: 22/9 e 23/9, às 20h30

Local: Clube do Choro

Classificação indicativa: livre

Ingressos sexta | ingressos sábado

Mais informações: (61) 3226-3969

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Festival Made in Japan

O maestro Rogério Martins, reconhecido mundialmente por sua incrível performance como Elton John, chega a Brasília junto com o festival Made in Japan. Ele brilhará ao lado da renomada Orquestra Filarmônica de Brasília, celebrando o lendário músico britânico. Nos outros dias, subirão ao palco os artistas Matsuri Dance com Harumi, Pamela Yuri, Fábio Yoshihara e Edson Saito.

O Made in Japan, agora em sua 5ª edição, é um verdadeiro mergulho na cultura e gastronomia japonesa. Arte, moda, artesanato e música prometem transformar o Pavilhão do Parque da Cidade numa verdadeira viagem à terra do sol nascente.

Data: 22/9 às 18h, 23 e 24/9 às 11h

Local: Pavilhão do Parque da Cidade

Classificação indicativa: livre

Ingressos: a partir de R$ 10 na Bilheteria Digital

É hora de Brasília conhecer a Balbúrdia!

A BALBVRDIA, festa que nasceu no Rio de Janeiro e já passou por estados do Sul e Sudeste do país, chega a Brasília neste sábado (23). Além dos vários DJs, a Balbúrdia oferece cenografia especial, um cassino e um estúdio de tatuagem. O bar de shots e a praça de alimentação também merece destaque. O evento vai rolar no Mané Garrincha, a partir das 22h, com ingressos a partir de R$ 90 (terceiro lote).

Data: 23/9 às 22h

Local: Arena Lounge, no Estádio Nacional Mané Garrincha

Classificação indicativa: 18 anos

Ingressos: a partir de R$ 90 no Ingresse

Gustavo Bertoni na Infinu

O cantor Gustavo Bertoni volta a Brasília neste domingo (24) para apresentar o álbum “I Got My Eyes Fixed”. Bertoni vai mesclar faixas do novo disco com sucessos de álbuns anteriores, usando tanto de arranjos completos como do formato acústico. Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla.

Data: 24/9 às 20h

Local: Infuni Comunidade Criativa – CRS 506, bloco A, loja 67

Classificação indicativa: 16 anos

Ingressos: a partir de R$ 40 no Sympla

Xepa de Mamulengos

Prepare-se para um domingo mágico e cheio de alegria! Neste domingo (24), o Xepa de Mamulengos vai invadir a Feira Permanente de Sobradinho 2 com seus bonecos gigantes da cultura popular e duas peças teatrais encantadoras: “Varal de Bonecos” e “O Romance da Menina Feia”. A diversão começa às 09h e a entrada? Totalmente grátis!

Data: 24/9 às 9h

Local: Feira Permanente de Sobradinho II

Classificação indicativa: livre

Ingressos: entrada franca

Divulgação

Orquestra de Rabecas do Cerrado

A partir de amanhã (23), a encantadora Orquestra de Rabecas do Cerrado vai levar sua música cativante pelo Distrito Federal. Com o objetivo de celebrar a tradição da Rabeca, um instrumento fascinante presente em diversas manifestações culturais do Brasil e pelo mundo, o grupo percorrerá o Paranoá, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, apresentando sua diversidade musical. Cada evento terá convidados especiais, como Martinha do Coco, Sivuquinha, Carol Carneiro, Bernardo Bittencourt, Kika Brandão e Fernando Cheflera.



Data: 23/9 às 16h, 24/9 às 14h e 17h, 1 e 8/10 às 16h

Local: Paranoá, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia

Classificação indicativa: livre

Ingressos: entrada gratuita

Mais informações: @orquestraderabecasdocerrado