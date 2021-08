Netflix anuncia lançamento da 3ª temporada de ‘You’ para outubro

O streaming lançou um teaser da nova temporada, e no vídeo é possível ver Joe preparando um bolo para seu filho

FolhaPress

A Netflix anunciou nesta segunda-feira (30) a data de estreia da 3ª temporada de “You”. A série que conta a história de Joe Goldberg (Penn Badgley) irá retornar para a plataforma de streaming no dia 15 de outubro. O streaming lançou um teaser da nova temporada, e no vídeo é possível ver Joe preparando um bolo para seu filho, que irá se chamar Henry. O bebê é fruto do relacionamento do protagonista com Love Quinn (Victoria Pedretti) e será apresentado na sequência da produção.

A 3ª temporada irá mostrar Joe (Badgley) e Love (Pedretti) casados e criando seu bebê. O casal se muda para uma cidade no norte da Califórnia e vivem cercados por empreendedores de tecnologia, mães blogueiras e famosos do Instagram.

Joe está comprometido com seu papel de pai e marido, mas ainda assim tem medo da impulsividade letal de sua esposa, e agora terá de sair da prisão de um casamento perfeito. “You” estreou no ano de 2018 na Netflix, e as duas primeiras temporadas estão disponíveis na plataforma. O projeto é desenvolvido por Sera Gamble e Greg Berlanti e foi inspirado nos livros “You and Hidden Bodies” de Caroline Kepnes. A 2ª temporada ficou em 5º lugar na lista das 10 séries mais populares da Netflix em 2019, poucos dias após o lançamento, segundo o site Deadline.