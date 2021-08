Luciano Huck confessa que pensou em se lançar candidato à presidência

Apresentador, no entanto, negou que tenha feito declarações públicas se colocando como um dos presidenciáveis

O apresentador Luciano Huck confessou, em entrevista ao Fantástico, que pensou em ser candidato à presidência em 2022. Huck disse que imaginou em fazer do Brasil o “país do futuro”.

“Obviamente pensei nisso [na candidatura]. O que me fez pensar foi uma conjuntura em que o país que tem uma enorme potencialidade como o Brasil, e uma enorme desigualdade como o Brasil… Adoraria que fosse o país do futuro, como sempre nos foi colocado, e isso não aconteceu até hoje”, declarou. A entrevista foi ao ar na noite de domingo (29).

Huck, no entanto, nega que tenha feito declarações públicas se colocando como um dos postulantes ao Alvorada de 2023 em diante. “Você não vai ler uma linha minha, em lugar nenhum, que eu falei que seria candidato a qualquer coisa, nunca.”

“Estou no debate público e vou continuar no debate público. Se você me perguntar a minha opinião sobre qualquer assunto, eu vou te dar. Nunca lancei uma candidatura.”

O apresentador comandará o Domingão do Faustão, que passa a se chamar Domingão com Huck, a partir da semana que vem. Huck foi o nome escolhido pela Globo para substituir Fausto Silva, de saída para a Bandeirantes.