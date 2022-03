Nath Rodrigues começa a trilhar o caminho em direção ao novo álbum

A música é o primeiro lançamento da artista pelo selo mineiro Macacolab – braço da produtora A Macaco, que também gerencia a carreira da banda Lagum

Nascida em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte, Nath Rodrigues é cantora, compositora, multi-instrumentista, educadora musical e investigadora das artes cênicas. A mineira, que acumula um álbum de estúdio e alguns singles na bagagem e carrega influências de cantoras como Mayra Andrade, Xênia França e Bruna Mendez, agora, se prepara para lançar o seu segundo disco, intitulado Fio, previsto para ainda este semestre. “Verso de Céu”, uma composição em parceria com a também musicista Táskia Ferraz, é a primeira faixa revelada desse novo trabalho e faz um brinde ao xote, ritmo musical dançante que percorre os forrós pelo país. “Essa catarse corporal é um pouco do que o nosso tempo tem pedido”, afirma Nath. A música chegou na noite de quinta-feira, 17 de março, às plataformas de streaming (ouça aqui), acompanhada de um visualizer em seu canal de YouTube (assista aqui).

“A Táskia me apresentou um trechinho dessa canção e me sugeriu que a completasse. Ouvindo a harmonia e também o ritmo, que já era um xote, fiquei com vontade de contar uma história, de tramar um enredo e de criar imagens. É minha forma favorita de criar”, revela Nath Rodrigues. Para construir a crônica de “Verso de Céu”, ela escolheu como personagem Idalina, figura simbólica nos cânticos de capoeira. “Idalina é uma mulher encantada, é do corre, é festiva, é um pouco de mim e das pessoas que convivo, principalmente mulheres”, explica a cantora.

Seguindo a ideia do produtor musical CIDO, Nath incorporou ao arranjo da canção um saxofone tenor. “Eu adorei a ideia. Acho que deu um refresco super lúdico no arranjo, bem alinhado com esse propósito de criar história e imagens”, conta a artista. E é essa melodia que embala Idalina a descobrir os encantos da cidade ao longo da faixa.

Esse single é o primeiro lançamento de Fio, segundo disco-solo de Nath Rodrigues, que sucede o álbum Fractal (2019), responsável pelo debute da cantora. “Ainda que eu não tenha planejado conscientemente, ‘Verso de Céu’ é o fio conector entre os dois álbuns. Ela abre as portas para apresentar como as referências do meu último trabalho se transformaram e propuseram coisas novas”, finaliza.



Ouça “Verso de Céu” aqui

Assista ao visualizer de “Verso de Céu” aqui



Ficha Técnica:

Voz: Nath Rodrigues

Beats/Arranjo: Pedro Cambraia (CIDO)

Saxofone: Sebastián Cortina Solari