O encanto do Natal já está no Iguatemi Brasília

Shopping alia magia e segurança para proporcionar experiência acolhedora

Árvores suspensas, ursos e muita luz anunciam a chegada do espírito natalino no Iguatemi Brasília. A programação de Natal do shopping conta com Oficina de Natal, cabine de realidade aumentada, Papai Noel, brinde exclusivo e sorteios.

Uma das novidades deste ano é uma atração que combina tecnologia e diversão, possibilitando aos clientes interagir com os personagens natalinos do Iguatemi em uma cabine de realidade aumentada. Na Oficina de Natal, as crianças podem personalizar suas cartinhas e ainda brincar com palavras cruzadas, caça palavras e pintura. As atrações ficam no shopping até o dia 27 de dezembro.

Este ano a criançada vai encontrar o bom velhinho pessoalmente, de 20 de novembro a 24 de dezembro, mas de uma forma diferente. Para garantir a segurança de todos, uma estrutura de acrílico ficará entre ele e as crianças e as tradicionais fotos podem ser feitas com os visitantes sentados em um banco.

De 3 a 24 de dezembro, nas compras acima de R$ 450, os clientes serão presenteados com um panettone da Pati Piva (900g), desenvolvido exclusivamente para o Iguatemi. O limite diário é de 1 item por CPF durante todo o período da promoção ou de acordo com a disponibilidade do estoque.

Além do brinde, a promoção Compre e Ganhe 2021 oferecerá um sorteio de uma viagem para Orlando para quatro pessoas com tudo pago: passagens aéreas, hospedagem, translado e ingresso para parques. Quatro vale-compras, no valor de 25 mil reais cada, também serão sorteados.

Para participar, basta apresentar o cupom fiscal das compras realizadas nas lojas participantes durante o período da promoção no Posto de Troca – localizado no 1º piso. As notas ficais também podem ser cadastradas no app Iguatemi One e o brinde e cupom do sorteio retirados no posto.

“A data assume um significado ainda maior este ano. Mesmo com restrições, o Natal do Iguatemi Brasília foi pensado para trazer acolhimento e evocar ainda mais a união entre as pessoas”, comenta a gerente de marketing do Iguatemi Brasília Luciana Pondé Fonseca.