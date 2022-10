Musk faz piada e afirma que lançamento de perfume vai financiar compra do Twitter

“Por favor, comprem meu perfume para que eu possa comprar o Twitter”, escreveu ele na plataforma em tom de piada

O bilionário Elon Musk, fundador da Tesla, anunciou que lançou um novo perfume com o nome “Burnt Hair” (cabelo queimado) e afirmou que as vendas alcançaram um milhão de dólares em poucos dias.

“Por favor, comprem meu perfume para que eu possa comprar o Twitter”, escreveu ele na plataforma em tom de piada.

Musk deve completar a compra do Twitter por 44 bilhões de dólares até o fim do mês. Se ele não concretizar a aquisição, um julgamento por quebra de contrato deve ser retomado em novembro após uma ação iniciada pela rede social.

O fundador da Tesla e da SpaceX disse na noite de quarta-feira que 20.000 frascos do perfume já foram vendidos.

“Com um nome como o meu, entrar no ramo das fragrâncias era inevitável – por que eu lutei contra isso por tanto tempo?”, brincou no Twitter.

A biografia do Twitter do homem mais rico do mundo agora o descreve como um “vendedor de perfume” e inclui um link para a página de venda do produto de sua startup The Boring Company (a empresa chata).

O anúncio do perfume mostra um frasco vermelho com o nome gravado na frente. O frasco custa 100 dólares.

Musk já comercializou vários produtos inusitados com referências a seu senso de humor.

