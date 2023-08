Tropikillaz, Juliette, Fabio Brazza e mais: mês começa com lançamentos variados

Também tem projeto novo dos pagodeiros brasilienses do Di Propósito! Confira a lista

Chegou a sexta-feira e, com ela, a seleção do Jornal de Brasília com os 10 maiores lançamentos da semana na música nacional. Entre os destaques estão Luan Santana, Juliette e MC ZAAC. Os artistas produziram singles, álbuns, EPs e clipes, mesclando entre músicas inéditas e já conhecidas.



Também tem Maria Cecília & Rodolfo, Di Propósito, e Fabio Brazza com novos projetos. Confira e ouça:

Tropikillaz

Em colaboração com Different J, Kaê Guajajara e Owerá, a dupla Tropkillaz lançou “Kurumi Kaluana”. A faixa utiliza duas línguas indígenas diferentes, guarani e Zeeg’ete, e é a música de abertura do reality “No Limite – Amazônia”, da TV Globo.

Juliette

“Quase Não Namoro”, a aguardada faixa colaborativa de Juliette e Marina Sena, foi apresentada nesta quinta (03). O single fará parte de “Ciclone”, primeiro álbum da cantora.

ZAAC

ZAAC lançou, nesta quinta (03), o álbum “Fé Na Caminhada”. O cantor é conhecido por parcerias com Anitta, Luísa Sonza e Tove Lo.

Luan Santana

Disponível nas plataformas digitais desde ontem (03), “Ambiente Errado” é a faixa de Luan Santana composta em parceria com Marco Esteves, Renno Poeta e Cristhyan Ribeiro. A música faz parte do projeto “LUAN CITY 2.0”.

Di Propósito

O grupo de pagode Di Propósito lança, nesta quinta (03), o EP “Além”. Com participação de Rodriguinho, o projeto conta com seis faixas e representa fase importante na carreira do conjunto brasiliense, que quer manter o sucesso dos audiovisuais anteriores.

Bizay

Nesta quinta (03), a cantora Bizay lançou a faixa “Me Ama de Volta”. O videoclipe da canção também está disponível.

COTA

O novo EP de COTA, “Essência”, chega às plataformas digitais nesta sexta (04). O trabalho traz a colaboração de Moki em duas canções.

Maria Cecília & Rodolfo

A segunda parte do novo trabalho de Maria Cecília & Rodolfo, “15 Anos – EP. 02”, será apresentada nesta sexta (04). A canção “Suspeitas”, que traz a participação de Israel & Rodolffo, também ganha videoclipe.

Lorenzz

Lançado nesta sexta (04), “Dígitos” é o novo single de Lorenzz e está disponível em todos os aplicativos de música.

Fabio Brazza

Nesta sexta (04), o rapper Fabio Brazza lança “Não É Ju”. Faixa é o primeiro lançamento da segunda parte do disco “Dias Mulheres Virão” e já está disponível nas plataformas digitais.