Festival Regional de Repentistas tem nova edição em agosto

Edição acontece na Casa do Cantador, em Ceilândia

A Casa do Cantador, em Ceilândia, volta a receber grandes nomes da cantoria de repente e outras artes do sertão nordestino nos dias 10, 11 e 12 de agosto, no Festival Regional de Repentistas. A entrada é franca.

O festival tem caráter competitivo. Apresentam-se nove duplas selecionadas em fase eliminatória entre os 23 repentistas inscritos. Crispiano Neto, Margô Oliveira e Sabiá Canuto compõem o júri.

Também sobem ao palco uma dupla da nova geração e outra de mestras repentistas consagradas. Se apresentam no dia 10 Lucinha Saraiva e Fabiane Ribeiro; no dia 11, é a vez do Mamulengo Fuzuê; dia 12, tem Irmãos Silva, Jairo & Jeferson e Meriele. A apresentação é de Lilia Diniz.

A programação também contempla o Forró, o Teatro de Mamulengo, a Literatura de Cordel e os Poemas Matutos.

Esta edição terá transmissão ao vivo, com tradução em libras, no site do festival.

Serviço:

Festival Regional de Repentistas do DF e Entorno

Dias: 10, 11 e 12 de agosto de 2023

Horários: dias 10 e 11, das 20h às 22h; dia 12, das 16h às 22h

Local: Casa do Cantador – QNN 32, área especial G, Ceilândia-DF

Entrada franca e classificação livre

Mais informações no site do festival