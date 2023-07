Taslim e Joss Dee estreiam parceria em ‘Sem Pressa’

Novo single chega às plataformas com videoclipe estrelado pelos artistas

Apostando no afrobeats, a cantora e compositora brasileira Taslim e o produtor musical e DJ angolano Joss Dee lançam, nesta quinta-feira (20), sua primeira parceria: o single ‘Sem Pressa’. Composta pela carioca, a mno, que usou referências musicais do seu continente e do Brasil para trazer uma energia sensual e dançante para a produção da canção.

O lançamento chega às plataformas digitais junto de um videoclipe divertido estrelado pelos artistas. Inspirado em produções nigerianas que misturam afropop e narrativas cômicas, o clipe conta a história de um flerte aparentemente malsucedido no qual um artista distraído não percebe o interesse de uma mulher linda e atraente. A paciência dela é o que dá o tom “sem pressa” do vídeo.

Com referências ao afrofuturismo, vertente estética seguida por Taslim, a letra da canção fala sobre uma outra forma de lidar com o tempo e com o amor, a partir de uma perspectiva mais leve, explica a cantora: “Essa música é sobre amor, mas também é sobre a vida. Em um mundo que nos cobra ser ‘correria’ a todo momento, a gente precisa tirar a pressão das coisas, mesmo que seja na marra. Escrevo para que seja verdade até para mim mesma. É como um mantra”.

Joss Dee, que lançou recentemente um remix oficial do clássico contemporâneo Banho de Folhas, na voz de Luedji Luna, tem sido um dos responsáveis por popularizar ritmos como Afrohouse, Amapiano, Kuduro e o próprio Afrobeats no Brasil não só nas pistas, mas também nas produções que realiza. “A produção musical é uma oportunidade de criar novos sons que façam as duas realidades se encontrarem, aproximando Brasil e África”, defende Joss.

Sem Pressa é a primeira parceria dos artistas, mas não será a última. Além do single, eles preparam ainda o remix de uma das músicas do primeiro álbum de Taslim, Pretambulando. A nova versão será lançada ainda este ano.