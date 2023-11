Simoninha lança hoje, 17, ‘Caramelo’, single de Renato Teixeira e Antônio Adolfo numa homenagem bem-humorada ao ‘melhor amigo do homem’

Em levada samba rock, a canção reúne os três grandes nomes da música brasileira e mais Fagner como padrinho desse novo projeto

Para homenagear o chamado “melhor amigo do homem”, o cantor e compositor Renato Teixeira e o compositor e arranjador Antônio Adolfo, grandes mestres da música brasileira, lançam na voz de Wilson Simoninha o single “Caramelo”. Em levada samba rock, a bem-humorada canção, uma produção da Kuarup, fala de uma das paixões dos brasileiros: o cachorro vira-lata caramelo. A música estará em todas as plataformas digitais, a partir desta sexta-feira, 17 de novembro, juntamente com um podcast no Youtube.

Ouça a canção: https://open.spotify.com/intl-pt/album/5Ee73rzR2Uex7tAeWoeQqz?si=CBadlw9gQ0izc0KnAVahLA&nd=1&dlsi=77273551c3894ef2

“É uma canção que eu fiz com Antônio Adolfo, um dos grandes compositores brasileiros, um mestre da música e da composição, para homenagear esses personagens que passaram a ser queridíssimos da população brasileira: os simpáticos e agradáveis caramelos. O bonito dessa criação musical é a junção de tudo isso, esse meu encontro com Antônio Adolfo na grande voz do Simoninha”, afirma o cantor e compositor Renato Teixeira.

Antônio Adolfo que guarda a emocionada lembrança de Wilson Simonal interpretando sua obra Sá Marina, sucesso na década de 1970 – e que Simoninha revisita em seus shows há anos, diz: “Quando eu vi a letra do Renato, pensei. – Isso era tudo que eu queria dizer em palavras! Daí eu também tentei traduzir em música, em melodia e harmonias essa minha paixão por cachorros. Quando ficou pronta, foi unânime, eu e Renato decidimos que essa era uma música para o Simoninha cantar”.

Convite feito, Simoninha, honrado diz: “Eu fiquei muito feliz desse encontro do Antônio Adolfo e Renato Teixeira, que é um encontro inusitado, uma parceria nada óbvia e, ao mesmo tempo, fantástica. São dois artistas que eu tenho uma admiração, amor por tudo que eles representam para a música, que representam na minha formação musical. E achei incrível a possiblidade deles me convidarem para um projeto que eles estavam fazendo juntos, ainda mais se tratando de uma faixa sobre esses seres maravilhosos, esses animais incríveis, esses anjos que são os cachorros. E falar sobre o vira-lata caramelo é sensacional”, diz Simoninha.

Renato Teixeira conclui versando sobre o refrão da música: “O auge da música é quando Simoninha fala para o caramelo, ‘Quero ser esse sujeito que você acha que eu sou’. Isso define muito a relação do animal e o homem. São os nossos amigos”, completa Renato.

Sobre a parceria de Renato Teixeira e Antônio Adolfo

Eis mais uma ótima história do universo da música. Um belo dia, Fagner enviou para seu amigo Renato Teixeira o esboço de uma melodia no piano sem nenhuma explicação. Inspirado e surpreso por receber uma canção de Fagner ao piano, Renato acabou por complementar o trabalho com letra e devolveu a provocação para análise do amigo melodista. Curioso e embasbacado Fagner indagou. – Quem foi que te enviou essa melodia?

A divertida confusão se esclareceu quando Fagner se deu conta de que havia encaminhado por engano um arquivo em MP3 do amigo Antônio Adolfo para o parceiro Renato Teixeira. Uma gafe que renderia a boa história, um padrinho – o Fagner – e a parceria que começou com trocas de letras e melodias e vai se tornar um álbum de Renato Teixeira e Antônio Adolfo previsto para ser lançado em 2024. Caramelo é primeira canção que será lançada no projeto, interpretada por Wilson Simoninha. Outros grandes nomes como Roberta Campos, Elba Ramalho, Carol Saboya farão participação especial no álbum.

A reunião entre os quatro artistas – incluindo o padrinho Fagner! – se deu em agosto, num almoço com muita música e bate-papo memorável resultando também em um podcast. Realizado na produtora Kuarup, o podcast com os artistas Renato Teixeira, Antônio Adolfo, Simoninha e o maestro e produtor artístico Maurício Novaes traz essa conversa das parcerias, da criação da música e do arranjo com a participação especial de dois cachorros caramelo em vídeo que estará disponível no Youtube no mesmo dia do lançamento do single (17/11), antecedendo o álbum previsto para o ano que vem.