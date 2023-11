Akkuma traz a realidade do jovem negro para o single “Flow Lázaro Ramos Part. 2”

Inspirada na música homônima de Froid, a faixa conta com produção musical de Jonis e já está disponível nas plataformas digitais

O rapper Akkuma lança, nesta sexta-feira (17/11), o single “Flow Lázaro Ramos Part 2”. Com produção musical de Jonis, a faixa já está disponível nas plataformas digitais e ganha videoclipe no canal do artista no YouTube.

Em “Flow Lázaro Ramos Part 2”, o artista une o boom bap e drill para versar sobre os desafios e expectativas do jovem negro periférico no Brasil. Inspirada na canção homônima do rapper Froid, a música dá sequência às mensagens retratadas nas linhas do artista mineiro, mas desta vez, sob o olhar de Akkuma, que nasceu na comunidade da Ladeira dos Tabajaras, no Rio de Janeiro, e mora no município de Campos dos Goytacazes (RJ), no interior do Estado.

“Tento passar nas minhas músicas sempre a realidade em que vivo. Quero que meu som sirva como um conselho para os mais novos, assim como o Racionais MC’s fez. É uma ‘visão’ que gostaria de ter ouvido quando era jovem e me senti perdido. Acredito que meu som possa ao menos amenizar o que eles estão sentindo e ajudá-los a encontrar um caminho”, explica.

Com direção de João Marcos Felixx, o videoclipe acompanha os versos afiados do artista no som. O audiovisual conta com referências a projetos de importantes nomes do cenário do rap nacional e internacional, como “Kyoto”, de Froid e “Yonkers”, do norte-americano Tyler de Creator.

O single abre os trabalhos de “Contos da Minha Quebrada”, próximo EP de Akkuma, previsto para ser lançado no início de 2024. Para completar o lançamento, o rapper carioca está produzindo um documentário sobre a sua trajetória. “Estou construindo esse projeto com muito carinho. Sinto que ele será muito importante, porque trouxe para os sons alguns relatos reais que vivi ao longo da minha vida e que envolvem questões como racismo e abuso policial”, ressalta.