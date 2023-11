Rafael Infante lança canção original de “Não Tem Volta”, aventura romântica que estrela ao lado de Manu Gavassi

Ator trabalhou nos bastidores e contribuiu para a trilha sonora do filme; música já está disponível nas principais plataformas digitais

O ator e cantor Rafael Infante decidiu se aventurar e compor a canção original de “Não Tem Volta”, comédia romântica que estrela ao lado de Manu Gavassi, e que chega aos cinemas este mês. De nome homônimo, a música criada pelo carioca busca ilustrar o longa de forma bem humorada, e trazer para a trilha sonora um pouco da sua vivência por trás das câmeras. O single já está disponível nas principais plataformas digitais.

Escute em https://open.spotify.com/intl-pt/track/7MZK9viwKLQKZUAOWt9kQZ?si=e89dd8f4c49c4df5;

– A ideia era contar essa história através de uma roupagem diferente do que vemos no cinema. Enquanto o filme se aprofunda mais em cada ponto do enredo, a música oferece uma letra mais abstrata, que não apenas traz referências ao filme, mas ao mesmo tempo remete a tantas outras histórias de amor e aventuras que vivemos ao longo da vida. E o melhor, tudo isso é retratado através de um pop bem brasileiro onde a musicalidade é colocada em primeiro lugar – explica.

No filme de ação, romance e comédia, Rafael Infante e Manu Gavassi interpretam Henrique e Gabriela, um casal perfeito que vê a relação desabar quando a moça pede o divórcio. Desolado, o personagem de Infante decide tirar sua própria vida, e contrata uma agência de assassinos de aluguel para realizar o serviço. Mas quando sua amada volta para seus braços, a dupla precisa descobrir como se livrar dos criminosos, em uma jornada cheia de situações tensas, mirabolantes e hilárias.

– O que torna este filme tão especial são as camadas presentes nele. Temos o drama do abandono de um amor, a felicidade do reencontro, e uma jornada cheia de ação e imprevistos que parte de todo esse caminho. Para além de mocinhos e bandidos, que funcionam como alívio cômico da obra, eu vejo a história como uma forma de superar os obstáculos que fazem parte de um relacionamento, e encontrar sintonia mesmo diante de imprevistos e desafios – acrescenta.

Este é o terceiro single da carreira musical de Infante, que retoma com força total depois de dois lançamentos de bastante sucesso – “Eu Me Livrei de Você”, faixa soul de sua autoria com participação de Sandra Sá, e “Jorge Maravilha”, icônica canção de Chico Buarque, numa roupagem moderna e atual onde divide os vocais com o cantor e compositor Alexandre Z.

– A música sempre esteve presente na minha vida. Tive diversas referências dentro da minha família, e eu mesmo tive banda desde jovem. Mas aí a carreira de ator foi se desenvolvendo cada vez mais e assumindo esse papel de protagonista. Entretanto, desde a pandemia pra cá, resolvi mostrar de vez esse meu lado compositor e investir mais nessa área que eu tanto amo. E tem sido ótimo poder entrar nesse universo com pessoas tão especiais, e que eu admiro tanto, como a Sandra e o Alê. Acho que a música faz parte do nosso dia a dia, e serve para deixar a vida mais leve – completa.

A direção e produção musical da faixa ficou por conta da PRO2 Entretenimento, responsável por nomes que vão desde Rafael Infante até Martinho da Vila, e Gloria Groove. O arranjo é de Gabriel Salles, com mixagem de Pedro Emmanuel e masterização de Fernando Delgado.

O filme “Não Tem Volta” estreia exclusivamente nos cinemas em todo o Brasil a partir de 23 de novembro. A distribuição é da Star Distribution com apoio da RioFilme e a produção é da Conspiração Filmes e Star Originals Productions.

