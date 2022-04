Shawn Mendes conta que as pessoas poderiam se cansar dele se vissem a verdade

Em um desabafo nas redes sociais, o cantor fala sobre sua carreira e sua vida pessoal, e afirma que não está sendo fácil

O cantor canadense Shawn Mendes, 23, reclamou de sobrecarga e fez um longo desabafo pelas redes sociais. De acordo com ele, por vezes se pergunta o que deveria estar fazendo da vida, mas que tem optado por sempre dizer a verdade e ser honesto com o público. Mas que não tem sido fácil.

“Eu sinto que isso é uma coisa difícil de fazer. Temo que, se as pessoas souberem e vissem a verdade, podem pensar menos de mim. Eles podem se cansar de mim”, começou Shawn.

“A verdade, na forma atual, é um jovem de 23 anos que constantemente sente que está voando ou se afogando. Talvez seja isso que é estar na casa dos 20 anos ou talvez seja só comigo. A verdade é que eu realmente quero aparecer no mundo como meu eu único 100% verdadeiro e honesto, e não me importo com o que os outros pensam”, emendou o músico.

Ele continua ao dizer que às vezes se importa demais com o que pensam dele, mas que em outras ele não leva em consideração e se sente mais livre.

“Na maioria das vezes é uma luta, essa é a verdade. A verdade é que, mesmo com tanto sucesso, eu ainda acho difícil sentir que não estou falhando. Hiperfocado no que não tenho, esquecendo de ver tudo o que faço. A verdade é que estou sobrecarregado e superestimulado. A verdade também é que estou bem. Estou apenas tentando dizer e ser a verdade”, encerrou ele.

No último dia do ano passado, o músico já havia feito outro desabafo. Ele usou Instagram para agradecer ao apoio dos fãs ao seu último single “It’ll Be Okay” E para falar da dificuldade em lidar com as redes sociais naquele momento -ele e Camila Cabello acabaram em novembro o namoro de dois anos.

“Estou tendo um pouco de dificuldade com as redes sociais no momento e apenas me relacionando com elas. Mas eu tenho muitas pessoas me enviando vídeos e me contando o que está acontecendo”, disse ele em sua casa em Toronto.

O cantor falou que quando faz música o objetivo final é a que sua própria verdade seja revelada para ele mesmo. “E muitas das vezes, quando estou escrevendo músicas, geralmente uso a música como uma plataforma para conseguir chegar a um lugar dentro de mim que eu não seria capaz de apenas falar com as pessoas ou pensar sobre isso”, disse o artista.