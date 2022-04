Camila Cabello diz que não está beijando ninguém após o término com Shawn Mendes

O casal que estava junto desde setembro de 2019, anunciou o término, através das redes, no final do ano passado, em novembro

A cantora Camila Cabello, 25, contou que voltou a usar mais batom e gloss nos lábios na hora de se maquiar, agora que está solteira. “Agora que eu não estou beijando ninguém… é hora do gloss, bebê!”, disse ela.

Cabello mostrou sua rotina e segredos de beleza em um vídeo para a revista Vogue e explicou que não gosta da “sensação de beijar alguém com gloss nos lábios”, e após o término com o cantor Shawn Mendes, 23, ela consegue usar os produtos sem se preocupar.

Ela também falou sobre suas lutas com a acne e tratamentos faciais com clara de ovo. A também atriz disse que vem aproveitando sua vida de solteira para “cuidar de si mesma” e colocar sua felicidade em primeiro lugar.

“Sinto que as mulheres, cada vez mais, estão reivindicando essas coisas como moda e maquiagem de uma maneira que não é realmente para homens”, disse no vídeo. Cabello e Mendes tiveram um relacionamento por cerca de dois anos e anunciaram o término em comunicado divulgado em suas redes sociais no dia 17 de novembro.

“Olá, pessoal. Decidimos terminar nosso relacionamento amoroso, mas nosso amor um pelo outro como humanos está mais forte do que nunca. Começamos nosso relacionamento como melhores amigos e continuaremos a ser melhores amigos. Agradecemos o apoio de todos desde o início e no futuro. Camila e Shawn”, dizia o texto.

Cabello e Mendes assumiram o namoro em setembro de 2019, após várias especulações de que estariam se relacionando, que surgiram após a música “Señorita”. Em 2020, eles decidiram passar juntos a quarentena imposta pelo coronavírus, o que inspirou o cantor a compor novas músicas.

Recentemente, Cabello falou sobre o término, em entrevista a Zane Lowe, a cantora cubana comentou sobre sua vida. “Na medida em que envelheço, as prioridades mudam. E sinto que foi desse jeito para nós dois [eu e Shawn]”, explicou na entrevista transmitida pela plataforma Apple Music.

Ela deixou claro que não tem mágoas do ex, e que ainda gosta do músico, mas está em outro momento de sua vida. “Começamos a namorar muito jovens, e é como se estivéssemos aprendendo a ser adultos saudáveis”, disse a cantora.