Sacramento lança primeiro álbum, “Meu Sacramento”, com participação de Marcão, da Charlie Brown Jr.

Fortalecendo o rock nacional, os três integrantes da banda Sacramento expressam grande potencial no disco, já disponível nas plataformas digitais via ONErpm



Formada em 2019, a banda Sacramento foi criada com a missão de fortalecer o rock nacional, unindo membros de outras bandas significativas para a cena brasileira, Tihuana, Marília Gabriela e Camisa de Vênus, nesse novo trio. Nesta quarta (25), quatro anos após a primeira aparição do super-grupo, eles estão lançando seu primeiro álbum, “Meu Sacramento”.

Ouça “Meu Sacramento” em todas as plataformas digitais.

Com 12 faixas, 9 autorais, 1 releitura, 1 parceria e 1 vinda de outros artistas, o primeiro disco da Sacramento mescla diversas vias do rock, buscando transmitir uma “mistura de sentimentos, indo da paz à euforia”. Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, “Meu Sacramento” foi pensado durante a reclusão pela pandemia e gravado em 2022.

Dentro do projeto, algumas das faixas receberam a participação de cantores e músicos brasileiros consagrados. Na faixa “Novo Tempo”, o guitarrista Marcão Britto, membro fundador da Charlie Brown Jr., fica responsável pelos solos de guitarra, Izabella Rocha, uma das fundadoras da Natiruts, faz os vocais na música “Meu Sacramento”, Fabio Noogh, cantor da The Sound Tracker, está em “O Ciclo das Ordens Distintas do Céu”, e Ivan Sader, o vocalista da banda TREN, canta na faixa “O Amor”.

“Esse grupo é uma das melhores novidades que surgiram nesses últimos anos. O Sacramento veio pra ficar, com suas melodias marcantes, ritmos pulsantes e personalidade única, eles trazem uma sonoridade especial e autêntica, que tive o privilégio de ver de perto nas gravações”, afirma Britto.

Acrescentando: “Além disso, também participei da surpreendente versão rock de Novo Tempo, do grande Ivan Lins. Fiquem ligados, não percam a oportunidade de conferir o som dos caras que tá sensacional”.

Além das 9 faixas escritas pelos membros da Sacramento, o álbum “Meu Sacramento” também conta com uma releitura de “Novo Tempo”, de Ivan Lins e Victor Martins, uma parceria com Ricardo Belex, “Não Vou Deixar Você Partir” e “O Amor”, faixa composta por Mingau, da Ultraje a Rigor e Pit Passarell, da Viper, e cedida ao trio.