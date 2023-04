Mosaico Federal recebe a cantora Izabella Rocha

Em bate-papo com a jornalista Charlotte Vilela, Bela, como é conhecida, falou sobre a carreira e a história com a banda Natiruts, entre outros temas

A jornalista Charlotte Vilela recebeu a cantora Izabella Rocha no segundo episódio do podcast Mosaico Federal. Bella, como é conhecida, bateu um papo com a Charlotte sobre seus 27 anos de carreira e a relação com a banda Natiruts, cuja qual ajudou a fundar, dentre outros temas. Assista a partir das 18h no link:

Entre idas e vindas da Natiruts, a participação no grupo InNatura e a carreira solo, passando por diversos ritmos e gêneros musicais, Izabella Rocha vive intensamente a sua carreira de cantora, simpatizante da prática de esportes, astróloga e mãe de três filhos. Família, inclusive, é um dos pilares da trajetória de Bella, que confessa ter recebido ajuda para lidar com a fama e a vida pública. “Quando você está sendo ovacionada, com as pessoas dizendo que você é legal e maravilhosa, é muito fácil você acreditar que isso é verdade. E é verdade, sim, mas não é só isso. É muito mais uma responsabilidade de estar nessa posição”, alerta.

“A vida é de provações. É muito fácil você se perder e se sentir acima de tudo e de todos, e nesses momentos, eu sempre tive alguém da família ou amigo que me trazia à realidade. A gente é artista, é ídolo, mas também mata um leão por dia. Nenhuma fama ou dinheiro do mundo não tira sua responsabilidade de enfrentar desafios. E o mais legal é ultrapassá-los diariamente.”