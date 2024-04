Roberto Carlos ganha parabéns atrasado após ter show cancelado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Dois dias após o aniversário, comemorado em 19 de abril, Roberto Carlos foi recebido com um “Parabéns a você” pela plateia do show realizado neste domingo (21) em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

“Obrigado por esse carinho, por esse amor. Não sei nem o que dizer. Não é sempre que a gente chega no palco e recebe uma manifestação como essa. Eu amo vocês”, disse, antes de cantar “Emoções”.

O show que ele faria no aniversário de 83 anos, no Mercado Livre Hall, no estádio do Pacaembu, zona oeste da capital, foi cancelado pela Prefeitura de São Paulo após veto do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

O veto ocorreu devido à comprovação de falta de segurança no local por vistoria conjunta do Corpo de Bombeiros e do Contru, órgão municipal que atesta a segurança das edificações.

O espetáculo, que inauguraria o espaço, foi programado para 3.000 pessoas no segundo subsolo da arena. O local não teve licença expedida pelos Bombeiros, que apontaram em um laudo uma série de irregularidades.

Uma fã escreveu nas redes sociais do cantor que chegou a passar mal após o cancelamento. Ela comemoraria o próprio aniversário no show e comprou uma roupa nova para a ocasião. A fã disse que a pressão subiu e chorou muito por não poder assistir a apresentação.

Em 2023 o artista comemorou o aniversário de 82 anos com um show em Cachoeiro do Itapemirim, a cidade em que nasceu, no sul do Espírito Santo, com direito a bolo e champanhe no palco.

Este ano, mesmo sem a presença do “rei”, a cidade realizou uma programação especial para celebrar a semana de aniversário. Uma das atrações foi a presença de um cover de Roberto Carlos. Robson Carlos recebeu fãs na Casa de Cultura da cidade e fez duas apresentações. A semana contou também com apresentações do coral Vozes de Cachoeiro e do Conservatório de Música em homenagem ao cantor.