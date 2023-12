Rico Dalasam, Thiaguinho e Lou Garcia: confira os lançamentos musicais da semana

Confira abaixo a seleção de novidades da semana na música brasileira e saiba o que há de recente nos mais diversos estilos

Mais uma semana chega e com ela também chegam novas músicas. Entre as novidades dos artistas brasileiros estão o novo álbum de Rico Dalasam, a colaboração entre Nany People e Padre Fábio de Melo e mais um EP da Tardezinha de Thiaguinho.

Outros nomes que trazem lançamentos são Borges, Clara Valverde e BK’. Confira a seleção que o JBr preparou e conheça esses e outros trabalhos recentes na música brasileira:

Melody e a música para ouvir no verão

Na última segunda (11), Melody, Vivi e Mc Tato lançaram o single “Princesinha”, que traz uma mistura musical que busca ser o hit do verão. A faixa está disponível em todas as plataformas digitais e também conta com um videoclipe.

Nany People feat. Padre Fábio de Melo

Nany People e Padre Fábio de Melo dividem os vocais no EP “Para Não Ser Triste – Remixes”, disponível nesta sexta (15). Segundo a humorista, a faixa natalina foi escolhida para transmitir o poder que cada um tem de seguir em frente mesmo em meio às adversidades.

Borges

Nesta quarta (13), Borges lançou o álbum “Amor e Ódio”. “Loucura” é uma das 12 faixas do trabalho e traz a parceria do cantor com Cabelinho e Veigh, juntando, assim, três dos nomes mais ouvidos do ano no país.

Lou Garcia com a banda Jovem Dionísio

“Se for pra ser”, colaboração de Lou Garcia com a banda Jovem Dionísio, foi apresentada nesta quarta (13). O videoclipe que acompanha a faixa está disponível no YouTube.

Rico Dalasam compartilha suas vivências

Nesta quinta (14), Rico Dalasam disponibilizou o álbum “Escuro brilhante, último dia no Orfanato Tia Guga”. Com 10 faixas, a produção tem como ponto de partida memórias de quando o rapper morou em uma casa de apoio em São Paulo. O disco traz diferentes misturas de gêneros musicais e tem a participação Eliana Pittman e Liniker.

Clara Valverde e Canetaria no calor

Clara Valverde com a Canetaria apresentam, nesta sexta (14), a música “Ai Que Calor”. A faixa fica disponível para o público nas plataformas digitais.

Lucas Morato se testa em novo álbum

Nesta quinta (14), Lucas Morato lança o álbum “Testando”. O trabalho foca nos últimos 10 anos de carreira do cantor e compositor, apresentando outras versões de cinco de suas canções. Com mais de 80 faixas gravadas por grandes nomes do samba e pagode, o artista busca compartilhar sua própria musicalidade.

Clau e a estranheza dos términos

Nesta sexta (15), Clau lança o single “ESTRANHO”. A música é uma composição da artista em parceria com o produtor Dmax e fala sobre decepção em fim de um relacionamento.

BK’ chega com companhia para o verão

Nesta sexta (15), BK’ lança o álbum “Verão Criminoso”. O novo trabalho do rapper conta com 18 faixas e traz participações de outros artistas, como Djonga, Mc Luanna, L7NNON, FROID e João Gomes.

Thiaguinho

Thiaguinho apresenta o EP “Tardezinha Na Bahia”, nesta sexta (15). O trabalho embala o fim desta edição da Tardezinha, que se encerra neste fim de semana com os shows na Neo Química Arena, em São Paulo.