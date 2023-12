Luísa Sonza comenta sobre a aparição de Chico Moedas em sua série documental da Netflix.

A série documental “Se eu fosse Luísa Sonza” na Netflix foi lançada nesta quarta-feira (13).

Gente, não sei o que vocês acharam, mas eu achei o documentário péssimo, triste e eu duvido que a própria Luísa Sonza tenha gostado de doc. Vocês não fazem ideia do quão difícil foi continuar assistindo isso. O que eu não faço por vocês, hein?

Mas o que mais me surpreendeu foi ver Luísa rebatendo um comentário de fã enaltecendo sua maturidade ao falar do ex-namorado, Chico Moedas. Obviamente, ao ver o comentário, a loira não deixou barato e abriu o jogo sobre o que sente pelo ex, revelando ter sido obrigada a manter as cenas. “Só botei porque era obrigada. Eu não posso ver esse cão nem pintado de ouro”, disse.

Luísa e Chico foram namorados entre julho e setembro de 2023, o relacionamento deles ganhou uma superexposição quando a cantora lançou a música Chico, uma bossa nova em homenagem ao influencer. Na letra, ela se declara ao namorado e diz que se moldaria a ele para que o relacionamento pudesse vingar. A música ficou no topo do ranking das mais ouvidas nas plataformas digitais.

Apesar da declaração de amor em forma de canção, o namoro chegou ao fim depois de uma suposta traição de Chico no banheiro de um bar na zona sul do Rio de Janeiro. Luísa anunciou o término ao vivo no programa Mais Você, entre lágrimas da apresentadora Ana Maria Braga. O ocorrido gerou inúmeros comentários nas redes sociais. Chico se afastou por um tempo da internet e Luísa retirou da música o trecho em que falava o nome do ex.