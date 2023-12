Ludmilla cancela participação em DVD por problemas de saúde

A cantora está tratando uma intoxicação alimentar.

O sushi não foi tão leve assim, hein?! Meus amores, no início da tarde de hoje (14), os fãs da cantora Ludmilla foram pegos de surpresa, ao receberem a notícia de que a cantora não conseguirá participar da gravação do DVD de Léo Santana, que acontecerá hoje, no Rio Beach Club, no Rio de Janeiro.

De acordo com o comunicado a cantora está se recuperando de uma intoxicação alimentar que ao tudo indica foi causada após Ludmilla comer comida Japonesa.

“Por orientação médica, a cantora Ludmilla não poderá comparecer à gravação do DVD do Léo Santana, que está marcada para esta quinta-feira (14), no Rio Beach Club, Rio de Janeiro. A artista lamenta o imprevisto, mas precisa focar em se recuperar de uma intoxicação alimentar neste momento. Agradecemos a compreensão de todos!”, notificou a equipe da cantora.