Revelação do rap de Brasilia, Masza lança clipe do single Jaqueta de Couro

Aos 17 anos, rapper mistura moda e música em um som repleto de autenticidade

O rapper brasiliense Masza disponibiliza, nesta sexta-feira (6/5), a faixa Jaqueta de Couro. Candidata a hit, a música vem acompanhada de videoclipe, que está disponível no canal do artista no YouTube. O projeto foi dirigido por Parker Pix e conta com produção executiva do selo Wav Company.

“É o maior projeto que eu já fiz na minha vida, é uma faixa que a gente vem trabalhando há mais de seis meses. Desde então estamos dando o máximo de atenção a cada detalhe”, destaca o jovem artista.

Masza deu os primeiros passos na música na infância, por influência da mãe, que era dona da tradicional loja de discos de vinil “Discoteca 2001”, também conhecida como “Gabriella Discos”, em Brasília (DF). Mas foi durante a pandemia que o cantor iniciou de vez a carreira de artista. Agora, aos 17 anos, o rapper desponta como uma das promessas da capital, com mais de 150 mil streams no Spotify.

Em Jaqueta de Couro, Masza mistura moda e música em um som repleto de autenticidade. “De um tempo pra cá comecei a curtir a forma como as pessoas de fora se vestem, acho que falta um pouco isso no Brasil, de você se expressar pelo o que você veste. Não adianta ser um artista só na música, é preciso se reconhecer também fora dela”, pontua o rapper que tem como inspirações estrelas como Travis Scott, Justin Bieber, Kanye West, entre outros.

Ambicioso, o artista espera alcançar novos públicos com o single, ultrapassando as fronteiras da capital. “Tenho humildade e pés no chão, mas quero chamar a atenção, trazer olhos não só pra mim, mas pra cena do DF. Acho que o país não olha tanto pra gente e quero cruzar essa barreira”, finaliza.

Confira!!!